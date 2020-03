De ‘afhaalbomma’ kookt voortaan in de Gempemolen Dirk Desmet

18 maart 2020

14u12 1 Tielt-Winge Nu het land nog niet in lockdown gaat, kunnen restaurants nog uitpakken met afhaalformules en sommigen zijn daar zeer spitsvondig in. Hans Meus, mede-eigenaar van Don Petrol en zaakvoerder van de Gempemolen in Tielt Winge, komt met een originele afhaalformule op de proppen.

De Gempemolen roept de ‘afhaalbomma’ in het leven, een formule waarbij het restaurant Gempse (lees lokale) klassiekers op grootmoeders wijze aanbiedt. “Al onze gerechten zijn vers gemaakt en kan je dus invriezen. Wij verpakken elke portie vacuüm zodat het makkelijk op te warmen is”, legt Meus uit.

Klassiekers

Uniek aan de formule is dat je op die manier zelf ook een weekmenu kan samenstellen met elke dag een ander voorgerecht en/of hoofdgerecht. “We hebben echt de klassiekers van vroeger op het menu gezet. Zeg maar hetgeen op tafel kwam wanneer de familie op zondag bij de bomma ging eten. Ik herinner mij uit mijn eigen kindertijd hoe gezellig dat was en vooral: hoe lekker de bomma telkens kookte. Zo staat er stoverij van konijn met pruimen op het menu, maar ook Coq-au-Vin van kippendijvlees. Je kan zelf thuis kroketjes bakken of kiezen voor een aardappelgerecht van de bomma. Kers op de taart is dat je op de website meteen ook een flesje wijn kan kopen zodat je alles hebt voor een lekkere maaltijd thuis”, legt Meus uit.

De werkwijze is simpel; je bestelt wat je wilt via de website en kiest of je de bestelling afhaalt of aan huis laat leveren. “Voorlopig mag afhalen nog, maar als het land in lokcdown gaat, kunnen we nog altijd aan huis leveren. Vandaar dat we dat ook nu al willen aanbieden. Leveren doen we standaard in Tielt-Winge, Lubbeek, Binkom, Bekkevoort, Nieuwrode, Rillaar en Aarschot. Elders kan ook, maar dan bekijken we geval per geval”, gaat Hans verder.

Leveren en afhalen

Afhalen kan je drie keer per week op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond van 16.30 tot 18.30 uur. “Wanneer mensen hun bestellingen afhalen, geven wij alles langs het raam vooraan aan hen mee. Wij vragen ook om telkens anderhalve meter afstand te houden. Leveren doen we op donderdag tussen 16 en 19 uur. Omdat we onze ritten willen beperken, leveren we alleen bestellingen vanaf 100 euro”, besluit Meus. De bestellingen moeten doorgegeven worden ten laatste 2 uur voor levering en betalen kan om hygiënische redenen uitsluitend met bankcontact.

Meer informatie en het volledig menu (het is teveel om op te sommen) vind je op de website van het restaurant. Klik hier om de site van de bomma te bezoeken.