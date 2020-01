Dame rijdt in op politiecombi Kristien Bollen

20 januari 2020

18u15 0

In de Dorpsstraat in Tielt-Winge reed zaterdag rond 16.20 uur een 45-jarige dame uit Diest in op een geparkeerde politiecombi. De combi was aanwezig voor een andere politie opdracht en stond reglementair geparkeerd. De dame merkte het voertuig door de laagstaande zon echter niet op. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond, beide wagens liepen wel aanzienlijke blikschade op.