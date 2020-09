Corona zorgt voor meer huisvuil, gemeente zoekt alternatief voor huidig systeem met huisvuilzakken Dirk Desmet

26 september 2020

18u03 0 Tielt-Winge Tielt-Winge onderzoekt hoe ze de ophaling van het afval anders kan organiseren in de gemeente. Daarbij wordt gedacht aan het zogenaamd Diftarsysteem, waar je betaalt i.f.v. het opgehaalde gewicht, en aan sorteerstraten, waarbij het afval in ondergrondse containers wordt gedeponeerd. In de maanden april, mei en juni werd er dit jaar 27% meer huisvuil opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat ze in de gemeente veel meer huisafval te verwerken kregen, blijkt uit cijfers van Ecowerf waarmee schepen van milieu Raf Alaerts (CD&V) naar buiten komt. “Dat we meer afval produceerden is natuurlijk niet zo onlogisch. Veel mensen moesten verplicht thuisblijven. Afval dat normaal op school geproduceerd wordt, op het werk of in de horeca kwam nu ook in de huisvuilzak terecht.

In dezelfde logica daalde de hoeveelheid grof huisvuil fors maar volgens de schepen is dit niet alleen te wijten aan de coronamaatregelen. “In de zomer van vorig jaar sloot het containerpark in de Dorpsstraat definitief de deuren. Dat zorgde toen voor een gigantische toeloop net voor de sluitingsdatum, met als gevolg files tot in de Dorpsstraat. Iedereen maakte toen blijkbaar nog snel de garage, zolder en tuinhuis leeg, waardoor mensen een jaar later met minder rommel zitten waar ze vanaf willen”, zegt Alaerts.

Andere mogelijkheden bieden zich aan

Het gemeentebestuur bekijkt al een tijd of ze het zogenaamde Diftar moet invoeren, waarbij je geen vuilniszak buiten zet maar een bak en je betaalt volgens het gewicht van je afval. “Als één van de weinige gemeentes binnen het werkingsgebied van Ecowerf, zijn wij nog niet overgestapt op Diftar. Een belangrijk uitgangspunt voor de huidige coalitie, is dat de totale factuur voor afvalophaling met Diftar, niet hoger mag zijn dan de factuur nu, waar nog gewerkt wordt met de klassieke vuilzak,” legt schepen van Financiën Jan Loddewykx (CD&V) uit. “In het verleden waren de vuilzakken steevast de goedkoopste globale oplossing maar recente simulaties, die we kregen van Ecowerf, lijken de andere kant op te gaan. Binnen de coalitie bekijken we dit dan ook verder. We bestuderen ook een aantal flankerende maatregelen, waaronder een belastingverlaging maar ook sociale en medische correcties worden berekend. De vervuiler moet betalen maar de minder gegoede inwoner mag hier niet de dupe van worden. We verwachten hierover uiterlijk in november een formele beslissing te kunnen nemen.”

Tenslotte denken ze er in Tielt-Winge over om zogenaamde sorteerstraten te installeren voor huisvuil en GFT, dat zijn ingewerkte, ondergrondse afvalcontainers. “Aan grotere meergezinswoningen of aan het begin van woonwijken kan dit interessant zijn. Op die manier vermijd je stinkende vuilbaklokalen, afvalzakken op balkons of een massa vuilcontainers. In de ondergrondse containers kunnen alleen bewoners met een toegangskaart vuil deponeren. Ingewerkte sensoren, gekoppeld aan het internet, verwittigen ecowerf wanneer de container vol raakt, zodat deze op het juiste moment wordt geledigd. Veel eenvoudiger kan het niet!”

