Corona zorgt ook voor warme momenten: deze vrouw klimt op bakje om mama in woonzorgcentrum gedag te zeggen DDH

14 maart 2020

20u14 4 Tielt-Winge Corona veroorzaakt veel ellende, maar zorgt soms toch ook voor hartverwarmende taferelen, zo bewijst deze foto van een dochter die toch haar mama wil zien in het zorgcentrum.

In ‘coronatijden’ zijn wij blijkbaar best inventief om alsnog onze geliefden te kunnen zien. Een dochter die haar mama in het woonzorgcentrum van Tienen niet mag bezoeken, wil haar toch een hart onder de riem steken. Met een verhoogje slaagt ze erin aan het venster naar haar mama te wuiven. Gelukkig heeft die een kamer op het gelijkvloers. Of hoe het virus ook hartverwarmende taferelen oplevert.