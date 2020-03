Corona heeft een positief effect op toerisme in onze eigen regio: “Meer fietsers en wandelaars” Vanessa Dekeyzer

25 maart 2020

14u31 0 Tielt-Winge Sinds de invoering van de coronamaatregelen en de komst van het zonnige lenteweer gaan steeds meer mensen fietsen en wandelen in eigen streek. Dat blijkt uit de analyse van de fiets- en wandeltellers van Toerisme Vlaams-Brabant.

De overheid raadt mensen aan om in deze coronatijden, enkel in eigen omgeving, zonder de auto te gebruiken en enkel in gezinsverband, te blijven bewegen. Dat deze maatregelen opgevolgd worden, blijkt uit de cijfers van Toerisme Vlaams-Brabant. “We hebben een aantal wandeltelpalen, verspreid over heel de provincie, die het aantal wandelaars tellen via sensoren. Bijna alle tellers hadden de voorbij tien dagen een stijging van het aantal voorbijgangers”, klinkt het.

De teller achter de Gempemolen in Tielt-Winge had meer dan een verdubbeling (+131,5 procent) en ook de Vlooybergtoren in Tielt-Winge wordt nog vaak beklommen. Daar is sinds de maatregelen een stijging van 253 procent van het aantal bezoekers. Ook fietsen, in eigen omgeving en mits respect voor een aantal voorwaarden, is nog toegelaten, en dat wordt ook volop gedaan. De fietsteller op de IJzerenweg in Linter bijvoorbeeld registreerde een stijging van 59,9 procent fietsers in maart 2020 ten opzichte van maart 2019.

“We zijn blij dat de mensen in de huidige omstandigheden nog hun eigen streek mogen ontdekken en ook de tijd daarvoor hebben”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “En Vlaams-Brabant is dé wandelprovincie bij uitstek.” Toerisme Vlaams-Brabant wil er ook zijn voor de vele mensen die thuis zitten. Zo werd er al één wandeling, de Lipsewandeling in Tildonk, volledig gefilmd en online geplaatst. Er volgen nog andere ook. Die wandelingen zullen via YouTube en Facebook te bekijken zijn.