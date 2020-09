Circus Pepino komt naar Tielt-Winge en er is plek voor 100 toeschouwers

DDH

11 september 2020

12u29 0 Tielt-Winge Circus Pepino komt naar Tielt-Winge en hoewel er sinds deze maand opnieuw 200 bezoekers zijn toegelaten bij een circusvoorstelling, gaf de gemeente enkel toestemming voor 100 bezoekers.

“Er zijn in deze merkwaardige tijden erg weinig evenementen en de bevolking maakt ook niet graag verre verplaatsingen”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “Als we er dan kunnen voor zorgen dat er op een veilige manier iets te beleven valt kort bij huis, doen we dat met plezier.”

Door de coronamaatregelen zag het circus ook veel voorstellingen aan hun neus voorbij gaan. “We zijn blij dat we hen toestemming kunnen geven om in onze gemeente op te treden, weliswaar met een beperkt publiek van 100 mensen.”

Waar en wanneer het circus precies de tenten opslaat is nog niet geweten.