Cafébaas GC De Maere trekt naar Bekkevoort, nieuwe uitbater is al in het vizier DDH

07 september 2020

17u47 0 Tielt-Winge Het café van GC DE Maere blijft voorlopig dicht. Uitbater Stefan Ludangi (45) baat sinds vorig weekend café Oud Becquevoort uit op de Staatsbaan in Bekkevoort. Woensdag geeft hij nog een afscheidsfeest in zijn oud zaak. Er zijn intussen vergaande onderhandelingen met een nieuwe uitbater voor het café in het gemeenschapscentrum.

Volgens Stefan is de toekomst van het gemeenschapscentrum in Tielt-Winge onzeker en dus ook dat van het café. “Ze zouden het centrum afbreken maar nu hoor ik dat het weer op de lange baan geschoven is. Ik koos het zekere voor het onzekere en toen deze kans zich voordeed heb ik ze met beide handen gegrepen”.

Volgens burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) is er van een snelle afbraak alvast geen sprake. “Het gerucht deed inderdaad de ronde maar daar klopt niets van. Inbev zag geen graten in een nieuwe uitbater omdat ook zij geloofden dat het geheel snel zou worden afgebroken maar daar is dus niet van aan. Wij willen sowieso de concessieperiode uit doen want een lokale drankencentrale investeerde recent nog 30.000 euro in een nieuw interieur. Het is wel zo dat we in het gebouw geen grote restauratiewerken meer zullen doen want het is versleten. We denken er op termijn aan om er een flatgebouw te zetten waar we dan de gelijkvloers en de kelder zouden gebruiken voor een café en de academie. Hoe dan ook willen we dus het termijn van de concessie uit doen en er zijn blijkbaar verregaande gesprekken tussen Inbev en een potentieel uitbater. Zodra dat rond is moeten wij als gemeente die nieuwe uitbater ook nog goedkeuren maar ik heb er alvast goede hoop op”.

De oude cafébaas kijkt alvast terug op een succesvol openingsweekend in zijn nieuwe zaak en ziet het helemaal zitten. “Ik heb het acht jaar lang heel graag gedaan maar ook de nieuwe zaak zie ik volledig zitten. Voordien had ik ook al een succesvol café in Machelen, nabij Zaventem. Ik kijk er naar uit om nog één laatste keer te tappen woensdagavond in De Maere”.