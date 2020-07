Burgemeester Tielt-Winge lonkt naar Bekkevoort voor fusie DDH

14 juli 2020

18u35 4 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge wil fuseren met buurgemeente Bekkevoort en staat open voor andere kandidaten binnen de politiezone die mee willen stappen in het project.

“Naast de voordelen die een dergelijke fusie zouden bieden voor het voeren van een kwalitatief gemeentebeleid willen we op die manier ook voorkomen dat we gedwongen samengevoegd worden met een grote stad. Wanneer dat gebeurt, hebben we niets meer te zeggen. Voor Tielt-Winge is dat Aarschot, voor Bekkevoort Diest”, aldus Beeken.

Bart Somers

De burgemeester reageert daarmee op het plan waarmee Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gemeentefusies wil aanmoedigen. Somers voorziet daarbij extra financiële middelen voor fusies van minstens 20.000 inwoners. Tielt-Winge en Bekkevoort, die respectievelijk 11.000 en 6.000 inwoners tellen, komen bij een eventuele fusie daarvoor niet in aanmerking.



“Dat plan kan mij eigenlijk gestolen worden en daar gaat het niet om. Trouwens, we hebben de trein in de vorige legislatuur gemist en daar is niets meer aan te doen. Wij willen fusioneren omdat we alleen maar voordelen zien. Bovendien willen we niet gedwongen worden om met een grote stad te moeten fuseren. Bekkevoort is een gedroomde partner en met Valentijn kondigden we onze verloving al aan en ondertekenden we een samenwerkingscharter, we werken nu al goed samen op verschillende vlakken. Wanneer Bekkevoort morgen ‘ja’ zegt, kunnen we trouwen. We hebben een lange gemeenschappelijke grens en ook de mentaliteit van de bevolking komt goed overeen. Een fusie zou ongetwijfeld voor een betere omkadering zorgen van de bestuurders die aan bood blijven. Als bijvoorbeeld de ICT’er die we nu in dienst hebben met verlof gaat, dreigen we in de problemen te komen. Een fusie betekent alleen maar voordelen”, aldus Beeken.

Volgens de burgemeester is Bekkevoort ook wel verliefd op Tielt-Winge en hangt een huwelijk in de lucht. Alleen de CD&V in Bekkevoort zou nog overtuigd moeten worden, horen we in de wandelgangen.