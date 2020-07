Burgemeester stoort zich aan de drukknoppen aan de verkeerslichten: “Ze met de elleboog bedienen zoals dat coronagewijs zou moeten, lukt bij sommigen niet” DDH

01 juli 2020

19u55 0 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) is niet tevreden over de zogenaamde coronabestendige drukknoppen aan de verkeerslichten. Bedoeling is dat je met de elleboog de knop kan bedienen en zo als zwakke weggebruiker groen licht kan aanvragen. Alleen werken volgens de burgemeester niet alle knoppen even goed.

We spreken met Beeken af aan de lichten op het kruispunt van de N2 en de Statiestraat en Blerebergstraat. De Vlaamse overheid installeerde aan de drukknoppen overal klevers met daarop, coronagewijs, de boodschap om de toets te bedienen met je elleboog en niet met je vinger. “Aan de ene kant van de weg lukt dat, aan de andere kant niet. Zijn dit nu nieuwe toetsen of scheelt er iets aan? Feit is dat je kan blijven duwen en er niets gebeurt”, legt Beeken uit.

De burgemeester begrijpt niet hoe dit kan en stoort er zich aan. “Een klever plakken met de gebruiksaanwijzing kan iedereen, maar je moet toch zien dat die knop veel dieper zit dan de anderen. Destijds deed een raadslid van ons een test op een fietspad en gaf iedereen die het gebruikte een wafel maar aan het einde van zijn test bleef hij met veel wafels zitten. Ik denk als we hier iedereen een wafel geven, die erin slaagt om die toets te doen werken met de elleboog, we evenzeer een grote voorraad over houden”. Beeken benadrukt dat hij het initiatief zeer goed vindt en spoort mensen ook aan om die te gebruiken maar, zo besluit hij, “dan moet het wel werken”.