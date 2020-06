Burgemeester dient klacht in tegen Agentschap voor Wegen en Verkeer en stelt zone 30 in op probleembaan N223 DDH

25 juni 2020

15u48 0 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge dient klacht in tegen het agentschap Wegen en Verkeer. Hij doet dat nadat er meerdere ongelukken gebeurden in enkele dagen tijd op de N223, waaronder een met dodelijke afloop. Na wegenwerken blijkt het wegdek zeer gevoelig voor aquaplaning. Zolang het wegdek niet fatsoenlijk hersteld is, geldt er ook een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Beeken verwijt het Agentschap een weg te hebben opengesteld voor het verkeer die onveilig is. De voorbije weken werd het wegdek op de N223 op verschillende plaatsen hersteld maar volgens de burgemeester gebeurde dat niet volgens de regels. “Dit is intussen de derde keer op een maand tijd dat wegenwerken van het Agentschap in Tielt-Winge volkomen de mist ingaan. Het scenario is telkens hetzelfde: ofwel verwittigt men ons geheel niet van wat er komen gaat, ofwel voert men anders uit dan afgesproken en/of met een heel andere planning. Volgens de Nieuwe Gemeentewet moet de burgemeester waken over de conforme openstelling van de openbare wegen in diens gemeente en dat is dus exact wat ik doe”.

Aquaplaning

De burgemeester heeft ook een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd op de N223. “Aangezien de zogenaamde herstellingen die werden uitgevoerd aquaplaning veroorzaken, blijft de snelheid beperkt zolang het wegdek niet fatsoenlijk hersteld is. Het is betreurenswaardig dat het Agentschap enkel maar beweegt indien een burgemeester hen de arm omwringt. Dat is eigenlijk mijn stijl niet, maar als hun werkwijze zware ongevallen begint te veroorzaken, dan kan ik niet anders dan zo te handelen. 85% van de verkeersbelasting gaat naar de Vlaamse overheid en slechts 15% naar de lokale besturen, die nochtans het gros van de wegen beheren. Het wordt stilaan tijd dat de chauffeurs waar voor hun geld krijgen in plaats van ambtenarij”, besluit Beeken.