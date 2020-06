Buitengewoon kamperen in een tipitent kan je voortaan echt in het Troostembergbos Kristien Bollen

07 juni 2020

18u04 1 Tielt-Winge De coronacrisis heeft tot nu toe niets goeds gebracht, integendeel. Het enige lichtpuntje is dat vele mensen toch terug de natuur wisten te ontdekken. Uit een peiling naar de reisintenties van Toerisme Vlaanderen blijkt dat de Vlaming ervoor kiest om minder naar de kust te gaan en wil meer genieten van de natuur en de landelijke gebieden. Vlaanderen en Natuur en Bos sloegen de handen in elkaar en hebben op zestien locaties in Vlaanderen een buitengewone kampeerplek opgezet. Je kan op deze unieke plaatsen in tipitenten komen overnachten. Vanmiddag stelde Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de zomercampagne ‘groeten uit het buitengewoon binnenland’ voor.



Ondanks het vele leed we de voorbije weken met zijn allen kenden, trachten we dingen toch steeds ook een beetje positief te benaderen. Het agentschap Natuur en Bos wil, samen met andere partners, jullie laten genieten van tal van unieke locaties met de mogelijkheid van overnachten op een ecologische manier én met de nodige coronamaatregelen.

Rustige plaatsen

“Velen van ons hebben de natuur recent herontdekt, al dan niet in eigen omgeving. Er zijn tal van unieke en rustige plekjes in Vlaanderen” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Daarom zijn we samen met Natuur en Bos gaan denken hoe we in de zomer iets unieks kunnen aanbieden op unieke locaties.”

En die zijn er wel wat. “Groeten uit het buitengewoon binnenland” heeft liefst zestien kampeerplaatsen. Eén daarvan is het Troostembergbos in Tielt-Winge waar een bivakzone is opgesteld.

Back to basic

“Hier in het Troostembergbos kan je dus komen logeren op de voorwaarden van Moeder Natuur” legt Raf Somers van Natuur en Bos uit. Het wc is een ecologisch droogtoilet, douchen kan met verwarmd regenwater en alles wat men meebrengt moet men ook terug meenemen. Niet enkel de boswachter houden een oogje in het zeil, we zetten ook jobstudenten in op het toezicht en onderhoud van de kampplaats.”

Niet echt luxueus comfort dus. Ook al zijn het prachtige tenten, er is enkel een afwasbakje, zeep en een “doucezak” voorzien. Die laatste kan je dan zelf met regenwater van de pomp gaan vullen en in de zon leggen zodat je water warm raakt. Aangezien dat water terug in de natuur terecht komt, mag je enkel de aanwezige biologisch afbreekbare zeep gebruiken.

Heel wat meer te bieden

Het klinkt en lijkt wel allemaal heel basic, toch heeft deze unieke kampplaats nog veel meer te bieden dan kamperen en ravotten in de natuur. Zo is er vlak in de buurt een beverwandeling, kan je een uitstap maken naar het kasteel van Horst of kan je aan de hand van tal van andere fiets- en wandelroutes de prachtige natuur (in de buurt) verkennen.

Meer info

Voor een kleine tent (max vier personen) betaal je 30 euro plus 10 euro per volwassene. Een gezin met twee kinderen betaalt dus 50 euro. Een grote tent (max. zes personen) kost 40 euro plus 10 euro per volwassene. Je kan er maximaal vier nachten verblijven. Wil je meer informatie, andere locaties van ‘groeten uit het buitengewoon binnenland’ ontdekken of meteen boeken, dat kan hier.