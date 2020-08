Bubbel van Wichels chirokamp in Tielt-Winge moet naar huis na positieve covid 19 test DDh KBG

04 augustus 2020

17u24 0 Tielt-Winge Chiro Serskamp Hadewijch uit Wichelen moest noodgedwongen een bubbel naar huis sturen van hun kamp in Tielt-Winge. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) kreeg maandagochtend het bericht te horen van zijn collega burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) uit Wichelen. “Gelukkig is alles onder controle”.

De chiroleden kwamen afgelopen zaterdag in tielt-Winge aan en de groep werd, zoals het hoort in coronatijden, netjes onderverdeeld in verschillende bubbels en bovendien op verschillende plaatsen. Een lid van de kookploeg werd ziek en testte positief op covid-19 waarop alle voorziene procedures werden opgestart. “Mijn collega burgemeester uit Wichelen belde mij maandagochtend op rond acht uur om het nieuws te melden. Wij hebben meteen alle maatregelen genomen die voorzien zijn. Ik belde ook meteen met de uitbaters van het jeugdverblijf De Fonds waar de jongsten verbleven, waar de besmette bubbel zich bevond, maar ook met Hans Versteden waar de ouderen op kamp waren. Blijkbaar was het kookteam ingedeeld in dezelfde bubbel als een groep deelnemers zodat die allemaal naar huis werden gestuurd. Er werd mij verzekerd dat de andere bubbels geen contact hadden met die ene en dus kunnen die blijven”, zegt burgemeester Rudi Beeken.

De burgemeester nam ook meteen alle maatregelen om alle experten aan tafel te krijgen en uiteindelijk bleek er geen gevaar voor de omliggende omgeving. “Ze hadden met niemand anders contact en er was ook geen vermenging tussen de bubbels. Ze kwamen pas zaterdag aan waardoor het zeker is dat die kookouder al besmet was voor zijn aankomst. Vanzelfsprekend leven we mee maar de anderen mogen dus blijven en genieten van hun kamp”.

Volgens Beeken is de volledige kookploeg intussen vervangen en wordt het deel van het gebouw waar de groep verbleef volledig ontsmet en verlucht. De kookouders, samen met kinderen van de bubbel waar ze contact mee hadden en hun ouders, moeten nu verplicht 14 dagen in quarantaine.

In Tielt-Winge werd vrijdag nog één persoon positief getest. Indien de gemeente er drie heeft, overschrijdt ze al de alarmdrempel die wordt berekend op 100.000 mensen.