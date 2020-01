Brandstichter Vlooybergtoren in beroep tegen straf Kim Aerts

07 januari 2020

17u32 0 Tielt-Winge Een brandstichter van de Vlooybergtoren in Tielt-Winge gaat in beroep tegen zijn straf. De 38-jarige Wieland V. ging vol voor de vrijspraak in eerste aanleg, maar hij kreeg een werkstraf van 180 uren.

De saga rond de brandstichting van de Vlooybergtoren is nog niet ten einde. Wieland V. uit Bekkevoort wil tijdens een proces in beroep opnieuw voor de vrijspraak gaan. Hij stond in november terecht omdat hij medeverantwoordelijk werd geacht om de lokale trekpleister - bekend geworden door de tv-serie Callboys - mee in de fik te hebben gestoken op 30 juni 2018. “Hij was niet aanwezig toen de balen naar boven werden gedragen, niet als de benzine werd uitgegoten en niet op het moment dat de aansteker werd genomen. Iedereen bevestigt dat hij weggereden was en op 350 meter stond, net omdat hij niet wenste deel te nemen”, opperde zijn advocaat tijdens het proces. Het parket vorderde 18 maanden cel, temeer omdat V. ook nog terecht stond voor het vernielen van een jachthut met een fusée. Ook dat ontkende de dertiger voor de rechter.

Ongeloofwaardig

“Het relaas van de beklaagde dat hij wel benzine heeft getankt, maar dat deze niet werd gebruikt en dat hij enkel langs de toren is gereden, is totaal ongeloofwaardig”, was de rechter in eerste aanleg van mening. Zijn versie werd bovendien tegengesproken door drie andere verklaringen. Zijn advocaat wenst niet te reageren op het beroep van zijn cliënt.

V. is de laatste die zijn deel van de totale schade van goed 70.000 euro nog moet vergoeden. Het hof van beroep in Brussel zal zich in volgende instantie over de zaak buigen.