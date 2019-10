Brand vernielt woning vdt

04 oktober 2019

11u57 2

Donderdag rond 23.30 uur heeft een brand gewoed in een woning in de Heuvelstraat in Tielt-Winge. Het huis werd volledig vernield door het vuur. De bewoonster moest door de brandweer worden bevrijd maar stelt het goed. Haar echtgenoot raakte op eigen kracht buiten. Volgens de brandweer heeft een vonk van de kachel de brand veroorzaakt en is er geen kwaad opzet mee gemoeid. Het parket stelde geen deskundige aan.