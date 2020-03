Bloemist geeft bloemen aan woonzorgcentrum DDH

24 maart 2020

17u35 1 Tielt-Winge “Als ik dan toch moet sluiten kan ik de bloemen beter goed besteden” moet Jacqueline gedacht hebben van bloemenzaak “Bouquetterie” op het Gouden Kruispunt in Tielt Winge. De zaakvoerster gaf haar bloemen liever weg aan een zorgcentrum dan ze in de vuilnisbelt te gooien.

“Sluiten moeten we toch en wat nog rest moet anders de vuilnisbelt op. Dan kan je beter senioren blij maken in de zorgcentra”, legt de zaakvoerster uit. Het gaat om orchideeën maar ook om lelies, paardebloemen en andere bloemen die ze niet verkocht kreeg. De bloemen gaan nu naar een zorgcentrum in Hasselt maar Jacqueline heeft nog wat over voor de lokale rusthuizen. “Een werkneemster werkt ook in een zorgcentrum in de buurt. Dat zij de laatste bloemen maar mee neemt. Dan zijn die mensen ook blij”. Of hoe corona ervoor zorgt dat we met zijn allen een hart hebben voor mensen.