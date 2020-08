Bloemen aan het monument ter nagedachtenis van de overledenen na razzia’s in augustus ‘44: “Ze namen mijn vader mee en ik heb hem nooit meer teruggezien” DDH

09 augustus 2020

21u31 3 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge legde zondag bloemen neer aan het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende schepenen waren ook aanwezig, net als collega’s uit Bekkevoort. Ook een delegatie van NCPGR Meensel-Kiezegem ‘44, Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden en van het nabijgelegen Museum44 waren aanwezig en legden bloemen neer. Onder het publiek verschillende nabestaanden van de slachtoffers die eind ‘44 vielen tijdens 2 razzia’s op de gemeente. “Ik denk er nog elke dag aan”, zegt René Cauwberghs wiens vader Everard werd meegenomen.



René is vandaag 89 maar in augustus ‘44 was hij amper 13 jaar oud. “Wij waren met negen kinderen en mijn twee oudste broers zaten in het verzet en hadden zich verscholen. Bij de eerste razzia op 1 augustus lieten ze ons met rust maar op 11 augustus klopten ze aan. Omdat mijn broers niet thuis waren, namen ze mijn vader dan maar mee, hij was toen 61, maar meer uitleg gaven ze niet, het ging allemaal redelijk snel. Ze vertelden erbij dat hij zeker terug naar huis zou komen maar we hebben hem nooit meer gezien en niets meer van hem gehoord”.

Achteraf hoorde René dat zijn papa gestorven was van ontbering in het Duitse concentratiekamp van Neuengamme. “Mijn moeder moest opeens alleen verder met negen kinderen en 75 jaar geleden was het allemaal niet zo rooskleurig. Ze heeft hard gewerkt om ons groot te krijgen. Er gaat geen dag voorbij of ik denk terug aan die elfde augustus. De voorbije jaren was ik ook betrokken bij de oprichting van het museum en dan denk je er nog meer aan. Het was en is verschrikkelijk.”