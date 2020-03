Bloed geven mag nog in coronatijden en in Sint-Joris-Winge kan het morgenavond DDH

16 maart 2020

18u44 2 Tielt-Winge Het Rode Kruis zamelt dinsdagavond in Tielt-Winge bloed in. De organisatie benadrukt dat bloed geven nog altijd mag en er geen enkel probleem is.

Op de website van het Rode Kruis benadrukt CEO Philippe Vandekerckhove het belang van nu bloed te geven. Hij benadrukt er dat bloed geven ook nu mag en zeer nodig is: “We moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen – een land dat zonder bloed dreigt te vallen – kunnen desastreus zijn.”

De organisatie benadrukt dat de veiligheid van de donoren altijd een topprioriteit is en dat dit nu niet anders is. “Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd. Wij zijn perfect in staat om een gecontroleerde setting te creëren waar alle preventiemaatregelen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strikt nageleefd kunnen worden”, leggen ze verder uit op hun website.

De bloedinzameling in Tielt-Winge gaat dinsdagavond 17 maart door in het gemeenschapscentrum “De Maere”, Leuvense steenweg 187 in Sint-Joris-Winge, van 18.30 tot 20.30 uur