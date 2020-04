Binnenkort publiek wifi netwerk in de gemeente DDH

06 april 2020

17u19 0 Tielt-Winge Tielt-Winge beschikt binnenkort over een publiek wifi netwerk op twee plaatsen in de gemeente. Europa geeft hiervoor een toelage van 15.000 euro.

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) bemachtigde in oktober 2019 al de Europese toelage “Het college van burgemeester en schepenen besloot om de installatie te voorzien in de museumsite ‘Meensel-Kiezegem ‘44’ en in de voor het publiek voorziene gedeelten van de ‘Onze-Lieve-Vrouw pastorie’. Wij mikken daarbij op de nieuwste wifi-6 standaard ( n.v.d.r.: waardoor de maximale doorvoersnelheid in theorie de 10 Gbit/s zal overstijgen). Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken INEA heeft die overeenkomst op 27 november 2019 ondertekend, waarna er een overheidsopdracht gelanceerd werd om een, door Europa erkende, leverancier te betrekken”, legt Beeken uit.

In maart kreeg uiteindelijk de firma Intago uit Kortenaken de opdracht. “Het college heeft mij gemachtigd om hen aan te wijzen in het Europees portaal, hetgeen onmiddellijk na de goedkeuring van de notulen gebeurde. Op 30 maart 2020 bevestigde men de Europese goedkeuring online ontvangen te hebben en meteen de benodigde code bij de EU te hebben aangevraagd. De goedkeuring daarvan kan enkele dagen tot een tweetal weken duren”.

Zodra de goedkeuring er is en Fluvius een aantal nodige inleidende werken heeft gedaan, kan de installatie dan op kort termijn worden gerealiseerd. “Kortom het geduld van elkeen wordt binnenkort beloond”, besluit Beeken.