Bijna 20.000 euro steun voor de aanleg van een snoezeltuin voor het Balanske in Tielt-Winge Dirk Desmet

06 oktober 2020

12u42 2 Tielt-Winge Dinsdag zijn de werken begonnen aan de snoezeltuin van activiteitencentrum voor mensen met een beperking Het Balanske in Tielt-Winge. De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Het initiatief werd als plattelandsproject ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en kan nu rekenen op een subsidie van net geen 20.000 euro. “Wanneer verantwoordelijken een lijstje maken met hun wensen en je er telkens weer een bepaald project in terugvindt, weet je dat het voor hen belangrijk is. Meermaals stond de buitentuin op het lijstje van de directeur. Omwille van de omstandigheden kon het telkens niet doorgaan en ik ben dan ook blij dat we er nu werk van kunnen maken”, zegt dedeputeerde voor Plattelandsbeleid Monique Swinnen, die aftrap gaf van de werken.

De natuur is de perfecte snoezelomgeving

Directeur Albert Van der Stappen is alvast blij dat de tuin er komt: “We hadden al 7 snoezelruimtes binnen en daar kwamen in 2018 en 2019 meer dan 1.400 mensen op af. Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren. Op die manier zorgen we voor ontspanning voor onze gebruikers, wat het contact tussen ouders en kinderen of deelnemers en begeleiders ten goede komt. Eigenlijk bieden we tijdens een sessie prikkels aan en waar beter dan in de natuur kan je die krijgen? We gaan niet voor niets wandelen om ons te ontspannen. Bedoeling is dat de mensen uitgenodigd worden tot interactie via snoezelobjecten zoals een muziekinstrument, een buitenspiegel of een voelboom.”

Voorbeeld voor andere zorginstellingen

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland zorgde voor de plannen en coördineert het geheel. “We wilden luisteren naar de verlangens en ideeën van animatoren, medewerkers, management en ouders. Naast belevingselementen ligt de nadruk op het vergroenen van de buitenruimte met streekeigen planten en struiken. Op die manier zorgen we ook voor een meerwaarde van de biodiversiteit”, gaat coördinator Wim Boonen verder.

Swinnen van haar kant hoopt dat de tuin een voorbeeld zal zijn voor andere zorginstellingen. “Het effect van groen op het welbevinden van mensen is groot en we zijn dan ook blij dat we financiële steun kunnen bieden.”

Intussen bouwt Het Balanske ook een nieuw gebouw waar straks de 22 tot 25 kindjes van de kinderkribbe en de volwassenen, die er overdag worden opgevangen, een nieuwe thuis krijgen.