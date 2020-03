Bibliotheek weer open vanaf 31 maart: enkel online bestellingen kunnen afgehaald worden DDH

25 maart 2020

15u52 2 Tielt-Winge Tielt-Winge heropent op 31 maart haar bibliotheek, weliswaar binnen de richtlijnen van de hogere overheid. Je kan een pakket online samenstellen en dat dan later afhalen. Op die manier wil het college ervoor zorgen dat de inwoners toch gebruik kunnen maken van de uitleendienst, zeker nu de meesten van ons thuis zitten.

Concreet kan eenieder grasduinen in een online catalogus en daar zijn of haar keuze maken. Je bestelling van maximaal vijf items mail je dan naar de bilbiotheek (bibliotheek@tielt-winge.be) of je vult het online formulier in op de site van de gemeente. Mensen die liever bellen doen dat naar 016/63.24.24, maar dan enkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Vervolgens zetten medewerkers van de bib je pakketje klaar en geven ze je een seintje wanneer je het kan komen afhalen. De gemeente voorziet wekelijks twee afhaalmomenten: één op dinsdag van 14 tot 16 uur en een tweede op donderdag van 10 tot 12 uur. De pakketten liggen dan klaar in de zaal ‘’t Jongensschool’ die net achter de bibliotheek gelegen is. Gelijktijdig mogen maar twee mensen de bibliotheek betreden en natuurlijk moet je de social distancing-regels in acht nemen.

De bibliotheek rekent ook geen ‘te laat boetes’ aan want iedereen moet de uitgeleende materialen bijhouden zolang de bijzondere maatregelen gelden.