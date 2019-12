Bestuurster met 2,16 promille crasht op 100 meter van deur Kristien Bollen

09 december 2019



In de Haldertstraat in Houwaart (Tielt-Winge) verloor in een bocht zondagavond rond 21.45 uur een dame op amper honderd meter van haar woning de controle over het stuur. Eerst kwam de wagen tegen een boom aan de rechterzijde van de weg terecht maar door de klap werd de wagen over de rijbaan geslingerd en kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht aan de overzijde van de weg. Bij het ongeval raakte niemand anders betrokken. De 32-jarige dame legde een positieve ademtest af. Ze blies liefst 2,16 promille. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.