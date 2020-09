Bekkevoorts algemeen directeur laat werken van Aquafin in Tielt-Winge stilleggen DDH

09 september 2020

16u32 0 Tielt-Winge De algemeen directeur van de gemeente Bekkevoort heeft de werken van Aquafin in de Tombergstraat in buurgemeente Tielt-Winge laten stilleggen. Volgens hem werden de werken niet volgens de regels uitgevoerd. Het gemeentebestuur van Tielt-Winge betreurt het voorval en hoopt nog op een oplossing.

“Volgens de vergunning die de deputatie heeft afgegeven voor de rioleringswerken in de Rijsberg- en de Tombergstraat moest de rijbaan in haar oorspronkelijke staat hersteld worden, maar de rijbaan werd verplaatst en verbreed. Bovendien is de hellingsgraad anders. Dat was voor de algemeen directeur van Bekkevoort voldoende reden om de werken te laten stilleggen”, zegt schepen Gunther Clinckx van Tielt-Winge, die samen met de burgemeester aan het onderhandelen was met de bouwheer, het studiebureau en de aannemer om een oplossing te vinden. “De inwoners willen natuurlijk zo snel mogelijk de werken voor hun deur beëindigd zien.”

Hoopte op constructieve oplossing

In de brief die de advocaat van de algemeen directeur aan Aquafin stuurde, staat dat de vergunning onwettig is. “Het lijkt dan ook aangewezen dat de bouwheer een regularisatie aanvraagt”, reageert burgemeester Rudi Beeken. “De gemeente heeft geen aandeel in deze werken, zodat het de betrokkenen vrij staat te doen wat zij verkiezen.”

Kortom, dit dossier zou nog wel even kunnen aanslepen. “Wat ik echt betreur. We hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt. Jammer, want ik had gehoopt op een akkoord met de betrokkenen. Ik pleit nog altijd voor een constructieve oplossing, zodat de werken kunnen afgerond worden en de bewoners kunnen genieten van hun nieuwe infrastructuur”, besluit Clinckx.