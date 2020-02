Acht bestuurders rijden onder invloed Kristien Bollen

17 februari 2020

20u01 0

De PZ Hageland voerde in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersactie uit gericht naar bestuurders die reden onder invloed van alcohol of drugs. In totaal werden 259 bestuurders onderworpen aan een ademtest.

In Tielt-Winge op de N2 werden vier bestuurders betrapt. In Geetbets werd op de Glabbeekstraat één bestuurder betrapt. In Glabbeek liepen twee bestuurders tegen de lamp en in Bekkevoort op de Staatsbaan mocht ten slotte nog één bestuurder zijn rijbewijs inleveren.