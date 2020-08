Aanvullende Vlaamse steun wordt gebruikt om kinderarmoede te bestrijden DDH

05 augustus 2020

12u28 0 Tielt-Winge Oppositiepartij N-VA wil in Tielt-Winge haalt haar slag thuis. De aanvullende steunmaatregelen van de Vlaamse Regering zullen vooral worden gebruikt om het armoedebeleid te versterken in de gemeente. De partij stelde dit recent voor binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en dat werd intussen unaniem goedgekeurd.

De extra steun van de Vlaamse overheid bedraagt in Tielt-Winge 27.498,71 euro. Het BCSD kan op eigen initiatief of op verzoek advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad. Op voorstel van N-VA maakt het BCSD van Tielt-Winge, als eerste in Vlaanderen, van deze bevoegdheid gebruik.

“Tijdens de coronacrisis is het voor de meest kwetsbare inwoners nog moeilijker geworden om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast blijkt uit de cijfers van Kind & Gezin dat de kinderarmoede in Tielt-Winge de laatste jaren is toegenomen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in Tielt- Winge steeg in 2019 tot 5,91 procent. In 2016 was dit nog 3 procent. De meest kwetsbare mensen in onze gemeente bijstaan is de kerntaak van het OCMW. Het is dan ook positief dat alle partijen bereidt zijn om hiervoor de handen in elkaar te slaan”, vertelt raadslid Tom Werner.

Het BCSD zal nu, samen met het bestuur en de OCMW-raad, nadenken hoe de Vlaamse middelen besteed kunnen worden om de ondersteuning van de meest kwetsbare inwoners te versterken. “Daarnaast gaan we na of het consumptiebudget kan worden gebruikt om een vouchersysteem in te voeren voor kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Zo kan het lokaal bestuur voedselarmoede bestrijden en tegelijk de lokale handelaren ondersteunen”, besluit voorzitter van de BCSD Frederik Vrancken.