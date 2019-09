75 jaar bevrijding: Jozef Craeninckx overleefde het drama van Meensel-Kiezegem “Ik heb mijn vader nooit teruggezien, hij overleed in een concentratiekamp” Sabine Van Damme

05 september 2019

14u52 2 Tielt-Winge 91 jaar oud is Jozef Craeninckx vandaag, en hij woont al sinds de jaren ’60 in Gent. Maar zijn jeugd bracht hij door in Meensel-Kiezegem. Hij woonde er met zijn ouders en tweelingbroer op een boerderij, tot het ‘drama van Meensel-Kiezegem’ zich afspeelde. Het maakt hem nog steeds emotioneel als hij erover vertelt.

“16 jaar oud waren mijn broer en ik in augustus 1944”, steekt hij van wal. “Ons klein gehucht Meensel-Kiezegem was de Tweede Wereldoorlog zonder kleerscheuren doorgekomen. Bij ons was niet gevochten, er was zelfs geen enkele gewonde gevallen. Tot in juli 1944… De familie Merckx uit Meensel-Kiezegem zat in de collaboratie. Zoon Gaston Merckx was één van de leiders van de zwarte brigade. Op 30 juli werd hij doodgeschoten. Ik weet het nog goed. Het had geregend, en zijn lijk lag in een veld, in de modder. Hij was 24 jaar. Zijn moeder was ontroostbaar en eiste dat de dood van haar zoon gewroken zou worden door 100 mensen te doden.”

“3 dagen later was er effectief een eerste razzia. Drie mensen werden onmiddellijk ter plaatse doodgeschoten. Eén van hen was mijn neef Vital, een jonge twintiger. Vier vrouwen, 10 mannen en 2 kinderen werden opgepakt. Maar dat was nog kleinschalig. Op 11 augustus was er een nieuwe razzia, en die werd uitgevoerd door Duitsers en Antwerpse collaborateurs. Die razzia was wel goed voorbereid. 70 mensen werden meegenomen, en één werd thuis vermoord. Bij de opgepakte mensen zat iedereen die iets te betekenen had in Meensel-Kiezegem, zoals de dokter en de burgemeester. Maar ook gewoon volk moest mee, waaronder ook wij, mijn vader, mijn broer en ik. We werden eerst naar Leuven gebracht, en dan naar Brussel. Daar werden we in de Sint-Gillisgevangenis gestoken, allemaal in andere cellen. Het is de laatste keer dat ik mijn vader heb gezien. Hij is van daar uit naar het concentratiekamp van Neuengamme gebracht, en vermoedelijk doodgeschoten. We hebben het nooit geweten.”

“Ik heb lang in Sint-Gillis gezeten, in cel 331. Mijn eerste celgenoot was mentaal gestoord, vermoedelijk door de schrik. Hij is eind augustus afgeknald. Ik kreeg een nieuwe celgenoot, en dan nog 2. Eén voor één werden ze weggehaald en doodgeschoten. En ik, ik dacht altijd dat ik de volgende zou zijn. Ik bleef alleen over.”

“Uiteindelijk zijn we op een trein gezet. Er was een massa volk, maar ik kende niemand, ik zag niemand van Meensel. Ik was wel blij dat ik buiten was uit die cel. Uiteindelijk is die trein (in de geschiedenisboeken de ‘spooktrein’ genoemd, nvdr) gesaboteerd door mensen van de spoorwegen, de machinist en de stoker. De trein is nooit over de grens geraakt. De SS’ers hebben de trein terug naar Brussel gestuurd, en iedereen die erop zat vrijgelaten. Het was de dag dat Brussel werd bevrijd. En ik had geluk. Wat verder op het perron stond mijn broer.”

Thuis hebben we nog lang gewacht op onze vader. In het voorjaar kwamen de eerste mensen uit de concentratiekampen terug. Maar hij was er niet bij. Hij is nooit meer gekomen. Jozef Craeninckx

“Samen zijn we dan gevlucht, en uiteindelijk terug thuis bij ons moeder geraakt. Die tocht is niet over rozen gelopen. We zijn zelfs nog beschoten, we moesten op de grond gaan liggen tegen een stal om niet geraakt te worden. We hebben veel geluk gehad. Thuis hebben we nog lang gewacht op onze vader. In het voorjaar kwamen de eerste mensen uit de concentratiekampen terug. Maar hij was er niet bij. Hij is nooit meer gekomen. En ik, ik ben na augustus ook nooit meer 16 jaar geweest. Mijn jeugd is daar en dan geëindigd.”

Volgens de geschiedenisboeken zijn 63 mensen van Meensel-Kiezegem gestorven in de concentratiekampen. Slechts 28 gijzelaars overleefden de tragedie, waaronder 9 vrouwen en meisjes, en dus ook Jozef Craeninckx en zijn tweelingbroer.