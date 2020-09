7,5 kilometer nieuw wegdek tussen Tienen en Aarschot DDH

04 september 2020

17u10 0 Tielt-Winge Het wegdek tussen Tienen en Aarschot wordt eindelijk vernieuwd. Na werken aan het wegdek bleek dat spekglad bij regen waardoor er meerdere ongelukken gebeurden, bij eentje liet iemand zelfs het leven.

Na het dodelijke ongeluk nam burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open Vld) maatregelen en voerde hij een snelheidsbeperking van 30 per uur in en eiste hij dat het wegdek meteen zou worden afgeschraapt, iets wat ook gebeurde. Tot vandaag werd er daarentegen nog geen nieuwe asfaltlaag aangebracht maar daar komt nu dus verandering in nadat bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) zich met het dossier moeide. “De komende weken zal er een nieuw wegdek worden aangelegd. Op 26 augustus 2020 was er al een voorbereidende vergadering. De werken zijn gepland voor half september. Tussen Tienen en Aarschot komt er 7,5 kilometer nieuwe asfalt. De aannemer zal ook de nodige signalisatie aanbrengen.”

Die signalisatie is nodig want de werken zullen enige verkeershinder veroorzaken in de regio. Op het grondgebied van Tielt-Winge starten de werken in de laatste week van september, voor een periode van een drietal weken. Een omleiding wordt voorzien in de rijrichting van Aarschot.