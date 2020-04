3D Printer inzetten om mondmaskers comfortabeler te maken DDH

06 april 2020

11u11 0 Tielt-Winge Robin Gantois uit Houwaart ontwierp een tussenstuk om de elastiekjes van de mondmaskers te verbinden en op die manier het schurend effect van de elastiekjes aan de oorspleet te vermijden.

“Hulpverleners die vaak heel lang mondmaskers moeten dragen hebben vaak last van het schurend effect van de rekker in de oorspleet. Om aan dit ongemak te verhelpen heb ik een tussenstuk ontworpen dat de elastiekjes met mekaar verbindt en het schurend effect weg werkt”, legt Robin uit die 3Dplanner runt, een bedrijf in 3D-printen in Houwaart.

Medewerkers van het UZ in Leuven testen zijn ontwerp uit en op basis van hun bevindingen werden enkele aanpassingen gedaan. “Het model werd kleiner, lichter en minder glad, zodat het niet afzakt”, verduidelijkt Robin die intussen begonnen is met het uitprinten van zijn ontwerp. “ Ik heb vijf 3D-printers staan en kan zo’n 45 stuks printen binnen de 2 uren. Maandag vertrekken er afgewerkte producten naar de campus Pellenberg van het UZ in Leuven maar ook naar de apotheek van het UZ Leuven campus Gasthuisberg en UZ Gent”.

Robin biedt de mondmaskerhouders voorlopig gratis aan. “Ondertussen zijn er ook andere vestigingen die interesse tonen maar ik moet nog eens nadenken hoe we de productie van grotere hoeveelheden kunnen financieren”.

Hoe een en ander gemaakt wordt kan je hier bekijken.