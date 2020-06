27.000 euro Vlaamse steun voor armoedebestrijding in Tielt-Winge DDH

09 juni 2020

11u52 1 Tielt-Winge Tielt-Winge krijgt van Vlaanderen 27.498 euro om het sociaal beleid in de gemeente te versterken. In totaal trekt de Vlaamse regering 45 miljoen euro uit om steden en gemeenten te ondersteunen. Dat weet gemeenteraadslid Tom Werner (N-VA).

De gemeente krijgt ruim 13.000 euro als eenmalige subsidie in de strijd tegen armoede en dat geld wil Werner graag geïnvesteerd zien in lokale armoedebestrijding om zo “de meest kwetsbare huishoudens in de gemeente beter te kunnen ondersteunen”. Tielt-Winge krijgt ook ruimte om een consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen te voorzien. Vlaanderen stelt ruim 14.000 euro ter beschikking om extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Frederik Vranken (N-VA) is raadslid van het zogenaamde BCSD, het bijzonder comité voor de sociale dienst, en heeft zo zijn visie over hoe het OCMW deze middelen het best kan aanwenden: “Deze ondersteuning kan verlopen via een vouchersysteem. Op die manier kunnen we de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken maar ook onze lokale economie de broodnodige zuurstof geven” .

Tenslotte kunnen gezinnen, die door de coronacrisis een inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen hebben van minder dan 2213 euro per maand, rekenen op een eenmalige toeslag van de kinderbijslag. De gezinnen moeten dan wel zelf een aanvraag indienen.