‘Wafeltjes van ons bomma’ nu ook te koop aan het Gouden Kruispunt: “Zij leerde me alles, ik vertaalde het naar vandaag met veertig varianten” DDH

03 augustus 2020

12u34 0 Tielt-Winge Voortaan kan je op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge ‘Wafeltjes van ons Bomma’ kopen. Initiatiefnemer is Wes Meurrens (42), die een atelier heeft in Meensel-Kiezegem, en op 14 markten staat met de lekkernij op basis van een recept van, wat dacht u, de bomma.

Wes’ grootouders, langs mama’s kant, stonden in de jaren ‘50 op heel wat markten met hun wafels. “Bomma Julienne en bompa Louis stonden op de markt in Brussel met brood en gebak. Samen met mijn moeder leerde ons bomma mij hoe je wafels moest bakken”, vertelt Wes, die vroeger commercieel verantwoordelijke was in een mediabedrijf. “Vijftien jaar geleden gooide ik alles om en begon ik met deze zaak. De voorbije maanden hebben ook wij geleden onder het coronavirus en zijn we begonnen met home delivery maar gelukkig kunnen we nu ook terug op markten staan, hoewel we in Antwerpen toch wel merken dat daar heel weinig mensen komen opdagen en dat voel je natuurlijk”.

Moderne twist

Het recept van de bomma is in elk geval heilig maar toch zorgde de zaakvoerder voor een moderne twist. “Als kind smulde ik al van haar wafels en pannenkoeken en het basisrecept heb ik natuurlijk behouden. We hebben er wel verschillende smaken aan toegevoegd zodat we intussen zo’n 40 verschillende wafels kunnen aanbieden. Speciaal voor onze stand op het Gouden Kruispunt voegen we daar ook brood en zo aan toe. We hebben ook pannenkoeken, éclairs en veel meer lekkers”.

Het kleinkind van de bomma staat elke week op het Gouden Kruispunt, van woensdag tot zondag en dat telkens van 10 uur tot 18 uur. “Ik sta op familie-eigendom, daar waar mijn oom een Esso-benzinestation uitbaatte sinds de jaren ‘50. We staan recht tegenover de Bristol-schoenwinkel”.

Meer informatie krijg je op de Facebookpagina .