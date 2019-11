“Waarom nog steeds geen beleidsplan?” Geert Mertens

01 december 2019

00u32 0

Volgens oppositiepartij Samen lijkt de politieke werking in Tielt-Winge wel stilgevallen. “Meer dan een jaar na de verkiezingen is er nog steeds geen beleidsplan?” klinkt het. “Zijn de programma’s van Open Vld en CD&V dan toch moeilijker te verzoenen dan gedacht na de verkiezingen in 2018.” Volgens de partij lopen daardoor belangrijke dossiers grote vertragingen op.

“Denk maar aan de buitenschoolse kinderopvang in Houwaart waar er wel een noodoplossing gevonden werd maar waar een structurele oplossing nodig is”, aldus raadslid Rudi Meeus (Samen). “Hetzelfde wat betreft de Blerebergstraat. Die wordt nog maar eens opgelapt maar een structurele oplossing is er niet.”

Ook klaagt de partij dat de werking van gemeenschapscentrum De Maere verder wordt afgebouwd en nodige herstellingen worden uitgesteld. “Ook het dossier rond het nieuwe containerpark en de gemeentelijke loods aan het winkelcentrum Gouden Kruispunt zit in het slop. Tot nu toe hebben we nog maar één begrotingswijziging gehad. Hier was echter geen spoor van nieuwe accenten, alleen van nog meer besparingen.”

De partij wil dat de meerderheid haar politieke verantwoordelijkheid opneemt en eindelijk duidelijk maakt waar ze met Tielt-Winge de komende jaren naartoe willen gaan.