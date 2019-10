“Verhaaltjes zijn bijna allemaal autobiografisch” Derde kinderboek van Ilse De Keyzer gaat over Halloween Geert Mertens

14 oktober 2019

Het derde kinderboek van Ilse De Keyzer, ‘Halloween met teckel Tokkel’, ligt in de boekhandel. In het boek vind je tien (voorlees)verhaaltjes terug die uit het leven gegrepen zijn. “De avonturen van teckel Tokkel zijn bijna allemaal autobiografisch”, lacht ze. “Ik heb een teckel, Muyshondt genaamd, en mijn zoontje Alberic staat eigenlijk model voor hoofdpersonage Basiel.” De tekeningen zijn van de hand van Ina Hallemans uit Herselt.

“Het idee voor de reeks is enkele jaren geleden ontstaan op het moment dat we een hond in huis namen”, vertelt Ilse.

“In het vorige boek vierde Basiel met zijn teckel kerst, nu gaat hij griezelen. Eigenlijk zijn het allemaal situaties die we zelf meegemaakt hebben. De buurvrouw heeft effectief een spookkleed gemaakt, zijn nonkel heeft zich ooit eens verkleed in een weerwolf en Muyshondt is ook echt met de rubberen spin van Alberic aan de haal gegaan… Mijn zoon is natuurlijk fier dat hij in de boeken opduikt. Ondertussen is hij negen jaar. Al iets ouder dan het figuurtje van Basiel.”

In totaal staan er tien aparte verhaaltjes in. “Ideaal om voor het slapengaan voor te lezen”, gaat ze verder. “Natuurlijk kunnen iets oudere kinderen ook zelf de verhaaltjes lezen. Ina Hallemans tekent ook bij elk verhaal prachtige tekeningen. We zitten echt op dezelfde golflengte.”

Ondertussen heeft Ilse al een aardig palmares bij elkaar geschreven. Naast de drie kinderboeken schreef ze ook al een handvol jeugdboeken. Twee daarvan, ‘Papieren vriendin’ en ‘Harde noten’, werden ook verwerkt tot een toneelstuk. In het dagelijkse leven is ze lerares Nederlands en godsdienst in het Sint-Pieterscollege in Leuven.

“Maar op maandag geef ik geen les”, lacht ze. “Dan zit ik aan mijn schrijftafel. Dat heeft altijd in mij in gezeten. Als jong meisje schreef ik verhaaltjes op een oude typemachine. En eigenlijk ben ik het meest verknocht aan griezelverhalen. Als kind las ik al graag sagen en legenden over de streek: weerwolven, dwaallichtjes, watergeesten… Dat heeft me geholpen om dit boek te schrijven.”

Ondertussen werkt Ilse ook al aan vierde Teckel Tokkel. “Ik kan al verklappen dat hij volgende keer op reis gaat”, knipoogt ze.

‘Halloween met teckel Tokkel’ telt 48 pagina’s en is uitgegeven bij Uitgeverij Clavis. Ilse signeert het boek, samen met Ina Hallemans, op 26 oktober van 14 tot 16 uur in de Standaard Boekhandel op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Op 27 oktober zijn ze, tussen dezelfde uren, te gast in de Standaard boekhandel in Aarschot. Met Halloween zelf zijn Ina en en Ilse ook van 11 tot 16 uur te gast op de Antwerpse boekenbeurs.