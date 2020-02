“SAMEN” protesteert tegen fietsproject in Tielt-Winge: “We missen 500.000 euro aan subsidies op deze manier” DDH

25 februari 2020

17u22 0 Tielt-Winge De partij “SAMEN” protesteert tegen de plannen voor de nieuwe fietspaden zoals die werden voorgesteld en goedgekeurd door de meerderheid op de jongste gemeenteraad. Volgens de partij laat de gemeente zo 500.000 euro liggen aan subsidies en bovendien missen ze de kans om bredere en mooiere fietspaden aan te leggen in de deelgemeenten.

Vorige week keurde de gemeenteraad de aanleg goed van een aantal fietspaden in de deelgemeenten, maar de partij “SAMEN” is hier niet over te spreken. “De gemeente klopt zich op de borst omdat ze de deelgemeenten niet vergeet in de aanleg van nieuwe fietspaden. Toegegeven, de fietspaden langs de Heibosstraat, Binkomstraat en Attenrodestraat zijn inderdaad in erbarmelijke staat en een heraanleg juichen wij zeker toe. Wat we niet begrijpen is dat er geen aanvraag wordt gedaan om hiervoor subsidies te krijgen want dat is voorzien door de wet. Met het uitgespaarde geld zouden we dan fietspaden kunnen aanleggen die niet in aanmerking komen voor subsidies”, zegt oppositielid Rudi Meeus.

Schepen Gunther Clinckx is het daar niet mee eens. “De Binkomstraat heeft niet voldoende openbaar domein om een dossier in te dienen. Wenselijk spreekt men over 1,75 meter maar het minimum is 1,50 meter en dan nog met een tussenstrook van 25 cm tussen het fietspad en de rijweg. Bovendien moet je dan een extra zone kunnen voorzien van 50 cm, de zogenaamde schrikzone. In de Heibosstraat zou dit kunnen maar dan nog moet de betonweg versmald worden en die onkosten zijn ook niet voorzien in een of ander subsidiedossier. Met andere woorden: dit levert geen winst op”.

“Niet mee eens”, zegt de oppositie want volgens hen maken de Heibosstraat en de Binkomstraat wel degelijk deel uit van het zogenaamde “Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk” en dat wil zeggen dat de aanleg van fietspaden voor 90% gesubsidieerd wordt, tenminste als je voldoet aan de voorwaarden. “Dat wil zeggen dat het fietspad minstens 1,5 meter breed moet zijn met een tussenstrook van minstens 0,25 meter”, verduidelijkt Meeus.

Niet onteigenen

Schepen Gunther Clinkcx heeft respect voor de mening van de oppositie maar nuanceert een en ander: “Dat wil zeggen dat we mensen moeten onteigenen en dat zie ik niet zitten. Vandaar deze oplossing die voor iedereen goed is”.

Voor die 5cm laten we een pak subsidies liggen. Bovendien is er met geen enkele omwonende gecheckt of hij niet bereid is om die 5 cm te verkopen want dan is er geen onteigening nodig. Rudi Meeus, SAMEN

Bij “SAMEN” zijn ze het ook daar niet mee eens. “Een vaak gehoorde reden om geen subsidies aan te vragen is dat er moet onteigend worden. In het geval van de Binkomstraat en Heibosstraat is het zo dat er nu een nieuw fietspad gelegd wordt van 1,2m met een tussenstrook van 0,5m. Dus in totaal 1,7m breed terwijl er, om subsidies te krijgen, 1,75m nodig is. Dus voor die 5cm laten we een pak subsidies liggen. Bovendien is er met geen enkele omwonende gecheckt of hij niet bereid is om die 5 cm te verkopen want dan is er geen onteigening nodig. Misschien willen mensen wel investeren in de toekomst van ons dorp”, reageert Meeus.

Volgens de partij zal het inderdaad langer duren wanneer er een subsidiedossier wordt aangevraagd maar dat loont voor hen de moeite. “Voor ons primeert de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de fietspaden. Je legt zoiets toch niet aan voor enkele jaren en dan kan je er beter voor zorgen dat het duurzaam en goed is”, gaat Meeus verder.

Aangezien de beslissing al genomen is in de gemeenteraad beseffen ze bij “SAMEN” dat het te laat is maar ze hopen dat het in de toekomst anders kan. “Dat de schepen op de jongste gemeenteraad aangaf dat er wel een subsidiedossier werd opgestart voor de aanleg van fietspaden in de Statiestraat geeft ons hoop”.

Twee rijstroken

De verantwoordelijke schepen blijft het project verdedigen. “Ik ben een beetje verbaasd over de stelling van de oppositie want destijds legde Rudi Meeus als schepen van openbare werken diezelfde Binkomstraat aan zonder subsidies. Bovendien kost het hele project zo een 370.000 euro en dan is het vreemd dat we 500.000 euro zouden mislopen aan subsidies”.

De oppositie reageert tenslotte met te zeggen dat ze er geen “welles-nietesspelletje” van wil maken maar vooral comfortabele fietspaden wil in de gemeente. “Met twee rijstroken zodat mensen naast mekaar kunnen rijden. Ouders rijden namelijk graag naast hun kinderen. Wij geloven echt dat subsidies in dit dossier welkom zijn”.