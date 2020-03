‘Modderparking’ wordt heraangelegd nu de scholen dicht zijn DDH

23 maart 2020

11u48 1 Tielt-Winge De parking naast de Vrije Basisschool in Houwaart wordt momenteel heraangelegd. Voordien was de parking vaak een modderpoel maar daar komt nu dus verandering in.

De gemeente grijpt de coronacrisis aan om het probleem op te lossen. “Nu de scholen toch dicht zijn, is dit het ideale moment. De parking wordt gebruikt door ouders die hun kroost afhalen maar ook door de mensen wiens kinderen naar het nabijgelegen scoutslokaal gaan. Dit is een win-winsituatie want nu heeft niemand last van de werken”, legt schepen Gunther Clinkcx uit.

De parkeerruimte wordt helemaal afgeschraapt en krijgt een degelijke kiezelondergrond zodat iedereen zijn kinderen kan afhalen zonder met moddervoeten in de auto te moeten stappen.