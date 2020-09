“Mijn papa is een lieve en warme man, maar mijn moeder is heel manipulerend”: moeder en dochter van kapperskoppel die stagaire opsloot getuigen

Tielt-Winge

De veroordeling tot vijftien maanden met uitstel voor D.D. en A.T., het kapperskoppel dat tien jaar lang een stagiaire in hun kapsalon heeft opgesloten op zolder , blijft nazinderen in Tielt-Winge. Sommigen reageren geschrokken en vol ongeloof op de feiten, anderen zijn verbolgen en vinden dat het koppel een te lichte straf kreeg. Ook de moeder en dochter van D.D., die recent wat verderop in dezelfde straat een eigen een kapperszaak openden, reageren met dubbele gevoelens. “We hebben al zeven jaar geen contact meer, maar toch blijft hij hier altijd welkom.”