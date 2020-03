“Mamadepot Hageland” blijkt groot succes in eerste werkingsjaar DDH

04 maart 2020

16u58 0 Tielt-Winge Het “Mamadepot Hageland” in Meensel-Kiezegem blijkt een succes. Het depot waar mensen met weinig geld, maar ook anderen, terecht kunnen voor tweedehands kinderspullen bestaat nu een jaar en blijkt een succes. Sterker nog er komt een derde depot in de maand mei in Begijnendijk.

Het “Mamadepot Hageland” is gevestigd in de oude schoolgebouwen in Meensel-Kiezegem. Het voormalige “Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen”, kortweg KVLV, heet voortaan Ferm en organiseerde het depot vorig jaar. Ze kregen hierin de steun van Cera, Spar Glabbeek, de Koning Boudewijnstichting en Rotary Tielt-Winge-Hageland. In de oude klaslokalen van “ ’t Hagekind” organiseerden ze een centrum met tweede handsspullen voor kinderen van 0 tot 18 jaar en dat blijkt een voltreffer. “Ook op het platteland is er nood aan dergelijke initiatieven. Velen trekken weg uit de steden omdat ze denken dat het leven daar goedkoper is maar dat is niet echt zo. Daarom ook dat ons initiatief belangrijk is zodat alle ouders spulletjes kunnen kopen voor hun kinderen en bij ons kan dat aan sociaal tarief”, vertelt verantwoordelijke Veerle Van Welden.

Zij benadrukt meteen ook het feit dat het depot er niet alleen is voor kansarmen. “Natuurlijk is het fijn als we die mensen kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen dat ook zij spulletjes kunnen kopen voor hun kinderen maar we mikken eigenlijk op een breder publiek. Wanneer iemand spullen binnenbrengt waarmee zijn of haar kinderen niet meer spelen en dan naar huis gaan met speelgoed die wel past binnen de leeftijdsgroep vinden wij ook dat heel fijn. Op die manier zijn we duurzaam bezig en maken we de afvalhoop kleiner”, gaat de verantwoordelijke verder.

Het depot biedt overigens niet alleen speelgoed aan. Ook voor kleding, bedjes, verzorgmateriaal, buggy’s en andere kinderspullen ben je op het juiste adres. ”Iedereen die iets op overschot heeft, kan die bij ons afgeven. Onze mensen sorteren die dan en leggen die in de rekken. Weet je wat zo mooi is ? De glimlach van een ouder die iets kan kopen voor de kroost en weet dat hij of zij straks glimlachende gezichten te zien krijgt van zijn kindjes. Daarvoor doe je het toch”, gaat Veerle verder.

Het depot is open elke eerste dinsdag van de maand van 18 tot 20 uur maar ook de derde woensdag van 14 tot 16 uur en elke vierde zaterdag van de maand van 13.30 tot 17 uur. Af en toe organiseren ze ook workshops en rondetafelgesprekken rond opvoeding en gezonde voeding. “Kan u er ook bij vermelden dat wij super dankbaar zijn voor al onze vrijwilligers die telkens weer klaar staan? Zonder hen staan we nergens”, besluit Veerle.