‘Kampioenschap van Tielt-Winge’ en kermis afgelast, koers gaat wel door DDH

05 augustus 2020

12u47 0 Tielt-Winge Het jaarlijks Kampioenschap van Tielt-Winge, dat op 8 augustus voorzien was, wordt afgelast. Ook Berg kermis gaat niet door, de koers voor elite en beloftes mag wel worden gereden, weliswaar zonder supporters aan de start en met de nodige veiligheidsmaatregelen.

“Gezien de nieuwe opmars van het coronavirus heeft het bestuur van Cycling Team Tilt vzw, in samenspraak met de verantwoordelijken van onze gemeente, beslist om het jaarlijks kampioenschap van Tielt-Winge voor inwoners van de gemeente af te gelasten”, zegt schepen Germaine Willems (Open Vld). De wielerwedstrijd voor elites en beloftes gaat voorlopig wel door op zaterdag 15 augustus. “Randanimatie, zoals een café, tap en terras aan de aankomstlijn, is dit jaar spijtig genoeg niet voorzien. In de aankomstzone mag slechts één begeleider per renner aanwezig zijn, samen met officials en enkele mensen van de organisatie. Aangezien er 175 renners aan de start komen, is het onmogelijk om daar meer mensen toe te laten”, legt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) uit.

Supporters mogen langs het 9,2 kilometer tellende parcours de renners aanmoedigen maar met een mondmasker op en rekening houdend met de social distancingregels.