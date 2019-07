“Ik kom weer thuis bij de familie Kiekeboe” Tom Van de Weyer

11 juli 2019

14u51 0 Tielt-Winge Striptekenaar Steve Van Bael (41) uit Tielt-Winge gaat mee tekenen aan De Kiekeboes, de populairste stripreeks in Vlaanderen. “Ik groeide op met de familie Kiekeboe. Ik heb de figuurtjes goed in mijn vingers. Ze geven me werkzekerheid.”

In de stripwereld werd een tijdje gespeculeerd dat Merho, de geestelijke vader van Kiekeboe, met pensioen zou gaan en de pen wilde doorgeven aan een opvolger. Heel wat kandidaat-tekenaars en scenaristen boden zich aan. Merho wilde enkel zijn ploeg medewerkers uitbreiden, en greep terug naar een vertrouwde kracht.

De Tieltenaar Van Bael is een oude bekende van Merho. “Tien jaar geleden werkte ik al eens mee aan enkele albums van Kiekeboe, maar toen greep ik mijn kans om mijn eigen stripreeksen te beginnen met Link, Iris en Figaro. Tegenwoordig is een eigen reeks echter niet meer leefbaar. Iris heb ik voorlopig in de koelkast gezet. Toen ik gevraagd werd om terug bij Merho te komen heb ik niet getwijfeld, want de tekenstijl van Kiekeboe ligt me. De figuurtjes heb ik nog steeds in de vingers.”

“Als kind las ik eerst Jommeke, maar in mijn tienerjaren was het al Kiekeboe wat de klok sloeg. Die strips hebben mee mijn jeugd gekleurd. Merho ken ik persoonlijk vrij goed. Toen ik vijftien jaar was stuurde ik tekeningen naar hem met de vraag of ik goed bezig was. Hij gaf me tips en ik ben zelfs bij hem thuis geweest.”

Van Bael houdt van afwisselend tekenwerk. Vorig jaar maakte hij het eerste album van Baba Yega, de mysterieuze dansformatie. Hij is de tekenaar van ‘Nachtwacht’. Begin dit jaar verscheen het eerste album, in oktober komt de derde aflevering uit. Daarnaast zet hij de tekeningen in inkt van ‘Filip & Mathide’, de reeks van Charles Cambré over het koningspaar. “Ik maak ook bedrijfsstrips en illustraties voor boeken. Voor de Kiekeboes maak ik graag plaats in mijn schema. Ze verschaffen me werkzekerheid.”

Kiekeboe maakte enkele jaren geleden een restyling door en heet tegenwoordig ‘De Kiekeboes’. “Strips moeten meegaan met hun tijd. Merho heeft dat slim aangepakt. De klassieke bandjes van vier stroken worden al een afgewisseld met grotere prentjes. We maken de strip speelser en dynamischer.”

152 afleveringen zijn al verschenen van De Kiekeboes. Van Bael werkt mee aan een volgend album dat ‘Blauw blauw’ zal heten, naar een scenario van Bruno De Roover. “Mijn taak is een volledig storyboard uittekenen in potlood. Dat stuur ik naar Merho, die het nakijkt. Hij behoudt de regie. Als hij het goed vindt werk ik het album verder helemaal uit in potlood. Jos Vanspauwen zet het daarna in inkt en Ine Merhottein kleurt ze in.”

Vaste tekenaar Kristof Fagard werkt ook aan een nieuw album ‘In troebel water’, met scenario van Peter Van Gucht. Beide albums liggen in het voorjaar van 2020 in de winkel. “Als de combinatie met mijn andere tekenopdrachten het toelaat zal ik ook aan de volgende albums uit de reeks meewerken, zodat er weer meer albums per jaar worden uitgebracht.”