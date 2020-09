‘Houwaart leeft’ organiseert volgend jaar ook wijnloop langs de wijngaarden Dirk Desmet

06 september 2020

18u31 0 Tielt-Winge Uitgerekend tijdens Sprankelend Hageland stellen ze in Houwaart een loopwedstrijd voor langs de wijngaarden op de Houwaartse berg. Die gaat volgend jaar door tijdens het ‘Houwaart Leeft’ weekend op zondag 12 september. Datzelfde weekend is er een fuif en zingen ze in het dorp op vrijdag 10 september allemaal samen, zaterdagavond organiseren de scouts een fuif.

De fuif en ‘Houwaart zingt’ bestonden voordien al, de wijngaardenloop is nieuw. “Tijdens de lockdown kwamen best veel mensen wandelen langs de wijngaarden en daar kwamen we mekaar tegen. Van het ene kwam het andere en zo rijpte het idee om een loopwedstrijd te organiseren tijdens dat weekend”, vertelt KWB voorzitter Patrick Cloots.

Zeker een wijnfles voor de winnaar

In detail hebben de initiatiefnemers het gebeuren nog niet uitgedokterd maar zeker is alvast dat de start beneden in het dorp gebeurt en het parcours vervolgens de Houwaartse Berg oploopt om zo via de talrijke wijngaarden te gaan die de regio rijk is. “We gaan nog parcours uitstippelen van 4, 8 en 12 kilometer en iedereen mag deelnemen. Sowieso loopt elke piste via de wijngaarden”, weet ervaren loper Steve Willems. Aan de start komt ook een tent te staan waar de organisatie een parcours uitstippelt voor de allerkleinsten. Welke prijzen de winnaars in de wacht kunnen slepen is nog niet duidelijk maar dat er iets met wijnflessen bij zit lijkt de evidentie zelf.

Op vrijdag 10 september is er sowieso ook weer een ‘Houwaart zingt’ moment en op zaterdag 11 september organiseren de scouts een fuif waar je gratis binnen mag. Diezelfde dag organiseert de KWB een wijngaardenwandeling. Zondag voorziet de organisatie, naast de loop, ook een voetbaltornooi en gratis optredens van enkele artiesten.

Zij die aan de wijngaardloop willen deelnemen moeten op voorhand inschrijven en betalen 5 euro.