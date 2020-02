“Het Balanske” dankt haar vrijwilligers op de vooravond van “de week van de vrijwilliger” DDH

28 februari 2020

16u12 0 Tielt-Winge Zaterdag start “De week van de vrijwilliger” en bij het vrijetijdszorgcentrum voor mensen met een beperking “Het Balanske” zijn ze die vrijwilligers zeer dankbaar. “Ze zijn met een driehonderdtal en zonder hen redden we het niet. Binnenkort organiseren we speciaal een avondje voor hen”, zegt coördinator Sophie Massy.

“Het Balanske” is een overkoepelende naam voor verschillende activiteiten voor mensen met een beperking. “De meesten hebben een zware mentale of fysieke beperking. Het begon destijds met muzieklessen maar sindsdien doen we veel meer. Zo bijvoorbeeld hebben we een gezinswerking waarbij we allerlei hobby’s organiseren, is er een kleuterwerking en kinderkribbe bijgekomen en sinds kort hebben we ook een dagcentrum”, legt vrijwilligster Rita Brughmans uit. Zelf heeft Rita een dochter met een beperking en zo kwam ze in contact met de organisatie: “Het heeft mij echt geholpen om met ouders van andere kinderen met een beperking te praten en ervaringen uit te wisselen. Het geeft je echt het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Wanneer ik vroeger in mijn omgeving begon over de problemen die ik ondervond met mijn dochter zag je mensen soms denken ‘ze is daar weer’. Met gelijkgestemden had ik dat gevoel niet en kon ik over alles praten”, gaat ze verder.

Volgens de vrijwilligster is de nood van de ouders geëvolueerd doorheen de jaren: “Vroeger was er geen internet en kon je weinig informatie zelf opzoeken. Vandaag is dat anders maar de nood aan contact en een babbel is er wel nog altijd hoor. Ik denk dat je sterk in je schoenen moet staan om de stap naar hier te zetten. Het klinkt misschien vreemd maar de confrontatie met andere kinderen met een beperking valt de meeste mensen zwaar”, zegt de vrijwilligster die met plezier haar vrije tijd opoffert om er te staan voor de andere ouders. “Ik doe dit met veel plezier en het geeft mij echt voldoening als ik merk dat je anderen kan helpen. Soms is gewoon luisteren naar hen al heel veel”, besluit Rita.

Nooit genoeg vrijwilligers

Ook Greet Degeest en André Vermaelen zijn al 25 jaar vrijwilligers in “Het Balanske”. “We rolden er toevallig in. Na een fuif gaven we een cheque ter ondersteuning en we hoorden dat ze een gebrek hadden aan vrijwilligers. Ik ben dan de crea namiddagen gaan begeleiden en ’s middags hielp ik bij de boterhammen serveren. Even later kwam mijn man helpen wanneer er technische problemen waren. Al snel maakte hij deel uit van het technische team”, herinnert Greet zich.

Volgens het koppel kunnen dergelijke organisaties vandaag de dag niet overleven zonder vrijwilligers. “Ik snap dat mensen een beetje angst hebben om hier te komen helpen want werken met mensen met een beperking lijkt niet zo makkelijk. Gelukkig merk ik dat velen zich erover zetten zodra ze de stap wagen. Je krijgt zoveel warmte en voldoening van die mensen dat het echt de moeite loont”, zegt André.

Directeur Bert Vanderstappen is in elk geval blij met al die vrijwilligers en wil ze nu ook eens in de bloemetjes zetten: “Het is bijzonder fijn om te merken dat velen niet voor even komen helpen maar jarenlang trouw blijven aan ons en wekelijks de handen uit de mouwen steken. Als dank organiseren we dan ook met plezier een vrijwilligersavond waarop we eenieder willen bedanken voor al hun moeite”.

Tegelijk doet hij een oproep voor extra vrijwilligers want die komen hard van pas. “We zijn in volle groei en recent nog startten de werken voor onze nieuwbouw. Hier zullen het kinderdagverblijf en het dagcentrum een plekje krijgen. Gezien de groei zijn we op zoek naar extra vrijwilligers voor onze gezinswerking, het praatcafé, de thuisoppas, de vervoersdienst en de begeleiding”, besluit de directeur.

Op 15 maart organiseert “Het Balanske” het jaarlijks Breugelfestijn in het gemeenschapscentrum “De Maere” langs de Leuvense Steenweg 187 in Sint-Joris-Winge. De deuren gaan open om 12 uur en je kan er gaan eten tot 19 uur. De opbrengst gaat naar de gezinswerking van het centrum.