“Groeten uit 1977" van Sergio en zijn gezin

Dirk Desmet

17 april 2020

14u46 0 Tielt-Winge Sergio en zijn gezin namen deel aan het VTM programma “Groeten uit” waarbij BV’s en hun gezin terug gekatapulteerd worden naar het jaar waarin ze 12 waren. Voor grapjas en zanger Sergio waren de drie opnamedagen een leuke belevenis. “Het was superleuk om zoveel tijd samen door te brengen. Voor het eerst in ons leven gingen we samen naar de kermis”, vat hij samen. De aflevering wordt dinsdag uitgezonden bij VTM om half negen.

Sergio herinnert zich 1977 nog heel goed. “Het was het jaar waarin Elvis stierf. Mijn papa had net spaghetti gemaakt en op het moment dat hij de kom op tafel zette, hoorden we het nieuws van zijn dood op de radio. Ik groeide op met zijn muziek en als achtjarige keek ik samen met mijn vader al naar het concert dat via satelliet live werd uitgezonden van uit Hawaii. Ik herinner mij nog heel goed het eerste nummer dat hij toen zong, CC Rider was het. In 1977 deed ik ook mijn communie en de familie had samen gelegd om mij een nieuwe koersfiets te kopen.Ik weet nog heel goed dat die 12.000 Belgische frank had gekost. De dag erna ging ik fietsen in de bossen maar ik nam een te steile afdaling en knalde tegen een boom. De fiets was volledig kapot. Toen ik thuis aanbelde had ik hem al achter het hoekje verstopt maar mijn vader zag meteen aan mijn gezicht dat er iets scheelde. Hij wist toen nog niet dat dit nog maar de voorbode was van hetgeen ik nog allemaal zou uitsteken”, lacht Sergio.

Moederkloek Sophie

Het volledige gezin genoot heel erg van de drie dagen samen en ook de zanger vond het een fijne belevenis. “Ik ben wel vaak thuis overdag maar meestal is er toch wel iemand van het gezin die er niet is en iets anders te doen heeft. Nu waren we verplicht om samen tijd door te brengen, zonder smartphone of andere zaken waar we tegenwoordig vaak door worden opgeslorpt. Het was de eerste keer dat we samen naar de kermis gingen. Ook mijn kinderen, zoon Gill is 28 en dochter Steffi 22, hebben er zichtbaar van genoten en mijn vrouw Sophie is altijd blij als het gezin samen is. Zij is een beetje een moederkloek en zolang het gezin samen is, doet het er niet toe waar we zijn of wat we doen, als we maar samen zijn. Vreemd maar niemand had echt moeite om te leven zonder smartphone of de honderden tv kanalen die we tegenwoordig hebben. Het doet je wel even stilstaan bij onze huidige luxe en technologie. Eigenlijk is het heel snel geëvolueerd de laatste jaren. Toen ik toerde met Touch of Joy hadden we niet eens een gps. Vandaag zou ik verloren zijn zonder”, gaat Sergio verder.

Facebookfilmpjes om de corona-ellende even te vergeten

De opnames gebeurden natuurlijk voor de coronacrisis want vandaag zit ook Sergio in zijn eigen kot en zijn al zijn concerten afgelast. Zijn dagen vult hij met het maken van grappige filmpjes die hij op sociale media post: “Vanmorgen stond ik op en zong ik That’s Amore maar ik heb ook al de ‘Lovepoot’ gezongen in plaats van de ‘Loveboat’. Ach als ik mensen even kan doen lachen en ervoor kan zorgen dat ze heel even de corona-ellende kunnen vergeten, ben ik blij. De filmpjes vallen trouwens goed in de smaak want voor de crisis had ik op mijn fanpagina 8000 volgers en nu zijn dat er al 14.000. Tel daar de connecties bij op mijn eigen pagina’s en dan kom ik toch op 25.000 volgers. Niet slecht voor een zangertje uit Tielt-Winge he”.

Het onderstaand filmpje willen we u tenslotte niet weerhouden. In 1977 stierf Elvis Presley en Sergio blikt er even op terug in onderstaand filmpje.



