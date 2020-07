‘De veldwachter’ is terug: politie bewaakt akkers tegen toeristen die erover lopen voor de perfecte foto DDH

08 juli 2020

09u45 2 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge zet agenten in om te waken over de akkers in de gemeente. Nu de klaprozen in bloei staan lopen almaar meer mensen over de akkers van de boeren en veroorzaken hierdoor schade aan de gewassen.

“Door het droge voorjaar staan de klaprozen hoger dan het graan in de velden en dat levert mooie uitzichten op. Mensen willen daar graag foto’s van maken, maar in plaats van dat te doen langs de straatzijde of vanop de Vlooybergtoren vinden bezoekers dat ze vrij over andermans akker mogen lopen. Natuurlijk kan dat niet”, legt Beeken uit.

De burgemeester vraagt dan ook aan de politie om een oogje in het zeil te houden en op te treden indien nodig. “De mensen geven onvoldoende gevolg aan de verzoeken van de betrokken landbouwer(s) om toch een beetje respect op te brengen voor private eigendom en geen nodeloze schade aan te brengen aan het graanveld. Precies daarom zet ik de politie in, de veldwachter is dus letterlijk een beetje terug”, besluit de burgemeester.