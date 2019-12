“Coalitie investeert in beton en papier maar niet in de inwoners!” Geert Mertens

22 december 2019

13u02 5 Tielt-Winge Oppositiepartij Samen vindt dat de meerderheid te veel investeert in beton en papier maar niet in de inwoners van de gemeente. “Willen ze van Tielt-Winge nu werkelijk een koude, grijze gemeente maken? Een slaapdorp?” klinkt het bij Samen. “We spraken al eens van een verloren jaar, nu vrezen we zelfs voor zes verloren jaren. Wij willen iets nieuws.”

“In het meerjarenplan vinden we terug dat de gemeente Tielt-Winge, die bestaat uit 11.000 inwoners, 11 miljoen zal investeren de komende 6 jaar”, aldus Rudi Meeus van Samen. “Van die 11 miljoen gaat er 8,5 miljoen naar wegen, fietspaden en gebouwen. Qua subsidies rekent men op slechts 1,2 miljoen euro. In vergelijking met Glabbeek, dat 5.200 inwoners telt, is dit peanuts. Zij investeren 16 miljoen euro, waarvan 12 miljoen subsidies. Ook Lubbeek investeert 30 miljoen euro.”

“8,5 miljoen in beton, nog een deeltje in studies, audits, … papier dus waar verder niets mee gedaan wordt”, gaat hij verder. “Wat wordt er geïnvesteerd in de mensen, in de verenigingen? Niets, integendeel. De sociale dienstverlening wordt afgebouwd. Enkele diensten worden stopgezet en de poetsdienst wordt afgebouwd. Natuurlijke afvloeiingen bij de poetsdienst zullen niet vervangen worden. Naar armoedebestrijding, wat volgens het beleidsplan een kerntaak is, gaat nul euro.”

“Verenigingen en organisaties blijven in de kou staan. In het beleidsplan vinden we ons voorstel om niet enkel subsidies uit te delen maar ook in te zetten op logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld herbruikbare bekers, nog wel terug maar in het meerjarenplan is hier geen budget voor voorzien. Een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, buurtfeesten, … zijn allemaal niet nodig voor dit bestuur. We vragen ons dan ook af waarom er zo weinig ambitie is en er niet meer geïnvesteerd wordt. De uitleg die we al jaren moeten horen, dat er geen geld, is klopt niet.”

Volgens de meerderheid zal de dienstverlening van het OCMW zal zich meer richten op haar doelpubliek: de maatschappelijk kwetsbare groepen. “Warme maaltijden zullen aangeleverd blijven voor wie er behoefte aan heeft, maar we trachten om de mensen naar het restaurant in het Lokaal Dienstencentrum te lokken”, luidt het. “Dat moet de vereenzaming tegengaan. Mensen die de financiële middelen niet hebben, zullen niet méér betalen. Wie wel de financiële ruimte heeft, zal een iets meer marktconforme prijs aangerekend krijgen.”