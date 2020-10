Thor Laleman en nieuwkomer SV Diksmuide openen competitie met negen op twaalf: “Moeilijk om vergelijkingen te maken” Bert Denolf

13 oktober 2020

17u51 0 In de hoogste provinciale afdeling staat SV Diksmuide A na vier speeldagen mee bovenin. De ‘Boterjongens’ behaalden met een 1-3-zege bij staartploeg Sparta Heestert hun derde zege op rij en kunnen zo met een knappe negen op twaalf pronken.

“Bij een 1-1-tussenstand viel ik kort na de pauze in”, steekt Thor Laleman (31) van wal. “Het waren mijn eerste speelminuten sinds de eerste speeldag, toen ik me blesseerde na een val op mijn schouder. Ik leverde bij mijn eerste actie de bal in bij Vandendriessche, die het leer vanaf een ruime afstand staalhard in de winkelhaak schoot. Tien minuten voor affluiten legde ik de eindstand vast.”

“Dit is onze derde zege op rij, wat uitstekend is voor een promovendus”, meent Laleman. “Het is wel moeilijk om nu al vergelijkingen te maken met de concurrentie, want door het coronaprotocol hebben enkele ploegen meer of minder matchen op de teller staan”, gaat Laleman voort.

Het is leuk voetballen bij deze jonge, maar erg enthousiaste en talentrijke jeugdploeg. Dat we af en toe wat jeugdzondes begaan, is doodnormaal Maxim Trioen, speler SV Diksmuide B

De B-ploeg in derde provinciale kende een moeilijkere start dan Diksmuide A, maar mocht afgelopen weekend voor het eerst zegevieren dankzij een 2-1-zege tegen middenmoter VK Dadizele B.

Maxim Trioen trok zijn ploeg met twee doelpunten over de streep. “Ik ben blij dat ik na een verloren jaar opnieuw voetballer ben”, laat de de aanvaller optekenen, die in de zomerstop overkwam van degraderend derdenationaler SK Oostnieuwkerke. “Vorig seizoen miste ik nagenoeg volledig omwille van gescheurde kruisbanden en een meniscusletsel. Het is mijn doel om bij de A-ploeg te spelen, maar voorlopig ben ik blij dat ik bij de B-ploeg wedstrijdritme kan opdoen. Het is leuk voetballen in deze jonge, maar erg enthousiaste en talentrijke jeugdploeg. Dat we af en toe wat jeugdzondes begaan, is doodnormaal. De eerste overwinning is echter binnen en ik ben er zeker van dat er nog vele zullen volgen”, besluit de negentienjarige Trioen.