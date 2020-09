Thomas Azevedo (P.Eisden): “Doorlopend veldoverwicht, maar we maakten de kansen niet af.” Lucien Claessens

21 september 2020

08u08 1 Vandaag vindt de trekking van de vijfde ronde van de Beker van België plaats. Patro Eisden zit niet in de trommel. In een bikkelharde en zenuwslopende partij werden de Maaslanders uitgeschakeld door derdeklasser Jong Lede. De dreun kwam onverwacht en hard aan. Het was nadien muisstil in bus richting Maasmechelen. De ontgoocheling was bijzonder groot.

Patro greep Jong Lede meteen naar de keel. Was het de bedoeling om snel een doelpunt te scoren?

“We wilden inderdaad een vroege goal”, zegt een diep teleurgestelde Thomas Azevedo. “Er werd dan ook meteen druk gezet en de tegenstander moest achteruit. Vooral in de slotfase van de eerste helft waren we dicht bij de openingstreffer. Pogingen van Cheprassov zoefden nipt over of naast, de thuisgoalie mepte een kopbal van Renson uit het doel en een schot van Reuten miste ook maar nipt het doel.”

De tweede helft werd een ware thriller. Maar het was niet Eisden dat op voorsprong raakte, wel Jong Lede.

“We hadden pech toen een thuisverdediger de bal tegen de paal devieerde. De rebound werd dan weer van de lijn geveegd. Maar als je zoveel kansen niet benut, wordt het opletten voor de tegenstoten. Een loeier in de kruising bracht Jong Lede op voorsprong. Het gaf de derdeklasser extra wilskracht. Vanaf toen werd het een echt cupmatch met veel strijd en duels op het scherp van de snee. Een vrijschoppegel leek de deur helemaal dicht te doen.”

Toch sleepten jullie in de absolute slotfase alsnog een gelijkspel uit het vuur?

“Cheprassov milderde en in de negentigste minuut werd nog een bal van de lijn geveegd. Maar het verdict was hard. We hadden zo gehoopt om verder te raken. Weg droom. Dit is echt triestig. Ik ben er niet goed van. Lede had weinig in de pap te brokken. Maar wat heb je aan het veldoverwicht als je de kansen niet afmaakt? We liggen eruit. Over en uit.”

Volgend weekend staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. Gaat deze uitschakeling sporen nalaten?

“Ondanks een goede voorbereiding en knappe resultaten in oefenwedstrijden, staan we opnieuw met de voeten op de grond. En inderdaad we moeten ons snel herpakken. Terug de puntjes op de i zetten. Veel tijd is er niet. Zaterdag komt Heist op bezoek. Dan zijn er geen excuses meer. De openingswedstrijd moet gewonnen worden. Punt uit”, waarschuwt Thomas Azevedo.