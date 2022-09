The Western Front Trail wandelt voor vrede langs vier afstanden, inschrijven kan tot donderdag

ZONNEBEKE/IEPERZonnebeke is komende zaterdag gastgemeente van het grootse wandelevent The Western Front Trail. Er is keuze uit vier afstanden: 10, 38, 65 en 85 kilometer door het voormalige slagveld van de Eerste Wereldoorlog.

Begraafplaatsen en monumenten tekenen als stille getuigen de trail, die door en langs het oude front loopt. Het uitgangspunt is samen wandelen voor vrede. Een wandeling met dus een doel

Kort na de ontwikkeling van De Via Sacra - Western Front Way als de langste wandelroute in Noordwest-Europa nam Wandelsport Vlaanderen vorig jaar het initiatief om een wandelevent voor vrede te organiseren. De steden en gemeenten die de route in Vlaanderen ontwikkelden, de wandelverenigingen en Wandelsport Vlaanderen slaan de handen in elkaar.

“Samen wandelen met de vredesboodschap in het hart is het opzet”, zegt schepen van Toerisme Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Zonnebeke weet met haar ligging op de Ieperboog maar al te goed welke gevolgen oorlog met zich meebrengt. De Eerste Wereldoorlog heeft het landschap en haar inwoners permanent veranderd. De vele begraafplaatsen, monumenten en musea herinneren ons voortdurend aan hetgeen zich hier afspeelde. Als gastgemeente willen we vrede en begrip uitdragen over de grenzen heen.”

De deelnemers komen aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 in aan Zonnebeke. De grootste afstand vertrekt vanuit Nieuwpoort, de kleinste in Zonnebeke zelf. De twee andere vanuit Ieper. Voor de routes vanuit Nieuwpoort en Ieper worden bussen ingelegd. Voor de 10 kilometer is er vrije start tussen 10 en 14 uur in gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in de Berten Pilstraat in Zonnebeke

Het is nodig om vooraf in te schrijven. Dat kan tot donderdag via www.westernfronttrail.be. Inschrijven de dag zelf is niet mogelijk

