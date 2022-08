The Heartclub Band speelt tijdens eerste van vier Muzikale Zondagen een echte thuismatch: “De nummers van The Beatles herkent iedereen, hun muziek is universeel en van alle tijden”

WERVIKDe Muzikale Zondagen zijn al jarenlang een traditie op het terras van de retroherberg In den Grooten Moriaen in Wervik. Naast het Nationaal Tabaksmuseum treden dit keer vier bands op. Ze brengen hun swingende set telkens vanaf 15 uur. De toegang is gratis. The Heartclub Band mag komende zondag de spits afbijten. Ze spelen covers van The Beatles. Drie van de zes leden wonen in Wervik.

“Het wordt voor ons een echte thuismatch”, zegt gitarist Dimitri Durnez. “Het blijft mooi weer en het zal leuk zijn. De nummers van The Beatles herkent iedereen. Hun muziek is universeel en van alle tijden.”

The Heartclub Band is een nieuwe groep. Ze hebben met succes al enkele optredens achter de rug. Zoals deze week in Dadizele op de Muzikale Woensdagen achteraan café Ons Huis op de Plaats. Tot de groep behoren drie Wervikanen: zanger Nico Vantomme, gitarist Dimitri Durnez en bassist Peter Theuwen.

Gitarist Jurgen Demeyere woont in Menen en is muziekleraar aan het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik. “ Drummer Jan Desmet woont in Beveren-Leie en speelt onder meer ook bij de folkrockgroep The Swigshift”, vertelt Dimitri. “Dirk Dewulf uit Roeselare is onze toetsenist. Hij speelt piano en synthesizer.”

Dadizele was deze week hun vijfde optreden. “Overal krijgen we goede reacties”, vertelt Dimitri. “Er komen vragen voor nieuwe optredens. We zijn nu echt vertrokken. Peter Theuwen is de stuwende kracht van onze groep. Hij is al van kleins af fan van The Beatles.”

Volledig scherm The Heartclub Band tijdens hun optreden woensdag in Dadizele © DBEW

“Het is eigenlijk allemaal begonnen toen Nico, Peter en ikzelf aanvankelijk covers speelden. Via de contacten van Peter kwamen de andere muzikanten er bij en op zijn initiatief besloten we ons toe te leggen op nummers van The Beatles. Heel het voorjaar repeteerden we in Roeselare.”

“Dit lijken heel eenvoudige nummers maar zo is het niet. Sommige nummers die we brengen hebben The Beatles tijdens een optreden nooit gespeeld maar uiteraard wel in de studio. “ The Heartclub Band speelde eerder al tijdens het Kotweekend in Rekkem en afgelopen zondag tijdens Streekgenot op Straat in Reningelst. “Wat ons opvalt is dat er in het publiek altijd diehards van The Beatles zijn die van begin tot einde alle nummers meezingen.”

The Heartclub Band treedt komende woensdag op aan cultuurcentrum De Leest in Izegem en op zaterdag 20 augustus staan ze tijdens de vijfdaagse zomerkermis in Wervik op het groot podium op het Sint-Maartensplein.

Volledig scherm Sebastien Bonnier van retroherberg In Den Grooten Moriaen verwacht alvast veel volk © Maxime Petit

Rest van het programma

Volgende week zondag treden tijdens de Muzikale Zondagen dan Dewitte Centimeters op. Dit trio is een Nederlandstalige band die zorgt voor sfeer op elk feest. Ze brengen akoestisch meezingers van alle genres.

Tijdens de vijfdaagse zomerkermis treden op 21 augustus The Gambits op, een vierkoppige rockabilly coverband uit Harelbeke. Hun gevarieerde playlist is een verzameling van alle beste rockabilly, country en rock’n’roll klassiekers.

Als afsluiter zijn er Pretzel & The Cookies. Ze brengen Rock ‘n Roll covers en Golden Oldies die je terugbrengen naar de 50's

Het gaat om een organisatie van het Nationaal Tabaksmuseum, in samenwerking met uitbaters Sebastien Bonnier en Celestien Vantomme van de retroherberg.

