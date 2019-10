Winnaars gezamenlijke zoektocht gehuldigd BVDH

02 oktober 2019

10u28 0

De winnaars van de gezamenlijke zoektochten in Tessenderlo werden eind september in de bloemetjes gezet. Ondervoorzitter van de VVV Jos Boons mocht in het gezelschap van onder meer burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL) een woord van dank uitbrengen aan alle deelnemers en de geleverde inspanningen. Hij benadrukte ook de steun van de Landelijke Gildes van Schoot, het Centrum en Engsbergen. “In totaal werden een 200-tal formulieren binnengebracht, 36 deelnemers deden de drie zoektochten.” Willy Daniëls uit Schaffen werd als grote winnaar uitgeroepen nadat hij elke drie zoektochten telkens als beste uitvoerde.