Winkeldorp Tessenderlo verwelkomt Week van de Belgische mode Birger Vandael

14 september 2020

11u49 3 Tessenderlo Van 12 tot 18 oktober wordt de tweede editie van de Week van de Belgische mode (WVDBM) georganiseerd. Bedoeling is om de Belgische mode en haar modemerken in de kijker te zetten en breder bekend te maken. Ook Tessenderlo wil zich profileren als bloeiend lokaal handelscentrum. “De campagne zal kleur geven aan de Looise modewinkels", zegt directeur van Mode Unie Isolde Delanghe.

“Winkeldorp Tessenderlo is inmiddels een begrip in de streek”, zegt voorzitter van UNIZO Tessenderlo Gie Reynders. “De samenwerking met Mode Unie en Creamoda voor de Week van de Belgische mode zal hier zeker toe bijdragen. Corona gooide ondernemers een bewogen jaar voor de voeten. Als lokale ondernemersorganisatie slaan we de handen dan ook meer dan ooit in elkaar om consumenten naar Looi te brengen.”

Gratis parkeren

Ook burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL) verwelkomt de WVDBM met open armen: “We bewijzen met onze dorpskern dat Tessenderlo de naam ‘winkeldorp’ zeker waard is. Door de combinatie van diverse winkels en horeca bedient onze gemeente zowel de run- als de funshoppers. Daar bovenop is het gratis parkeren in het centrum een geapprecieerde meerwaarde.”

De Looise deelnemende winkels aan de WVDBM zijn te herkennen aan de Belgische vlaggen in de etalage, een Belgische ballonnentoren voor de deur en een raamsticker met (Limburgs) campagnegezicht Virginie Claes.

Exclusieve ‘tote bags’

“Winkeldorp Tessenderlo voorziet voor haar lokale shoppers 1.000 exclusieve tote bags met het WVDBM ontwerp van Axelle Rose Zwartjes, gecombineerd met het Winkelhier in Tessenderlo-logo. Die worden door de handelaars zelf gevuld met een lokale waardebon én een attentie voor de klanten. Dus zeker de moeite om te komen shoppen! Er worden, naast tal van acties, ook 200 WVDBM modebons van € 25,00 verloot om iedereen warm te maken voor de Week in ons Winkeldorp Tessenderlo,” sluit Gie Reynders af.