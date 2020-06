Werkstraf voor Looienaar (35) die vuile werk van oplichters doet Birger Vandael

08 juni 2020

14u31 1 Tessenderlo Een 35-jarige man uit Tessenderlo is tussen 2016 en 2018 in de val getrapt van een drietal louche figuren met verkeerde bedoelingen. Hij nam destijds een bvba over van een bouwbedrijf om een broodjeszaak te starten, maar sloot zonder het goed en wel te beseffen nog een aantal overeenkomsten af in het voordeel van de oplichters. De man krijgt een werkstraf van 200 uur en een boete van 800 euro waarvan hij de helft effectief moet betalen.

De dertiger zat naar eigen zeggen in de verkeerde vriendengroep, een wereldje dat hij via het voetbal leerde kennen. In februari 2016 raakte hij betrokken bij de overname van een bvba. “Ze hebben me vervolgens een hoop documenten laten ondertekenen. Ik werd bedreigd om bepaalde zaken te doen en op een bepaald moment zat mijn huis vol vreemden”, probeerde hij de zaken te reconstrueren.

“‘Stoem’ geweest”

“Ze hebben mijn leven geterroriseerd en op een bepaald moment had ik geen keuze meer. Die mannen zijn niet ‘stoem’, hé, maar ik wel”, verklaarde de man bij de rechter. Vandaag gaat het beter met hem: hij leerde een vrouw kennen, heeft een dochtertje gekregen en heeft een vast inkomen. De komende vijf jaar mag hij wel geen vennootschap meer besturen.

Twee oplichters werden bij verstek veroordeeld tot celstraffen van twee jaar, boetes van 4.000 euro en een handelsverbod van vijf jaar. Een derde oplichter kreeg dezelfde straf op tegenspraak.