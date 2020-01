Waarom bomenkap aan Schoterheide een goede zaak is voor de natuur: “Uitdunning zorgt voor meer biodiversiteit” Birger Vandael

08 januari 2020

16u40 0 Tessenderlo In de parochie Schoot bij Tessenderlo maken enkele inwoners zich zorgen omtrent de bomenkap. “De verwoesting en ravage is onvoorstelbaar”, klinkt het bij enkele buren. “Ik begrijp dat dit zonder kennis van zaken en op korte termijn zo lijkt, maar het is belangrijk om te weten dat het bos niet zal verdwijnen en van een naaldbos een loofbos zal worden gemaakt”, verduidelijkt schepen van Bosbeheer Stefan Govaerts (CD&V).

De kritiek heeft betrekking tot het gebied rond Schoterheide aan de Turnhoutsebaan. Ter plaatse zien we inderdaad heel wat omgekapte bomen liggen. Sommige hopen tellen honderden stammen. Geen prettige vaststelling voor wie houdt van de natuur. Het doet een beetje denken aan de ontbossing van het Amazonewoud, die desastreuze gevolgen voor onze wereld heeft. De situatie in Tessenderlo is echter totaal niet vergelijkbaar. “Men spreekt van een zogenaamde ‘kaalslag’, maar dat is hier niet het geval. Het gaat om een uitdunning. Deze beheerwerken zijn opgenomen in het bosbeheerplan en worden beschouwd als noodzakelijk”, vertelt Govaerts.

Bij het uitdunnen van het bos worden bomen selectief gekozen en verwijderd. Dit gebeurt ten voordele van andere bomen en het lokale ecosysteem. “We gaan heus niet alle bomen omgooien en dan van 0 opnieuw beginnen, maar het uitdunnen behoort tot de principes van duurzaam bosbeheer”, legt de schepen uit.

Meer kansen voor jonge loofboomsoorten

Concreet wordt het naaldbos op termijn een biodivers inheems gemengd loofbos. “Het komt er op neer dat de grote naaldbomen met hun kruinen al het licht opeisen. Door een groot aantal van die bomen te kappen, kunnen de jonge loofboomsoorten de kans krijgen om de dominantie over te nemen. Het surplus aan lichtinval zorgt er ook voor dat veel typische kruid- en heestersoorten meer kansen krijgen om te groeien. Ook naar bosbodemkwaliteit toe is het belangrijk dat een bos niet te ‘donker’ wordt.”

In feite vindt er in het bos een circulair proces plaats dat tientallen jaren kan duren. “Aan het begin selecteert men bomen met een rechte en takvrije stam en geeft men deze bomen alle kansen om te groeien. Dat doet men door de bomen hierrond te verwijderen. Uiteindelijk kunnen deze hoge bomen dan geveld worden en waardevol hout opleveren, terwijl jonge bomen in lagere etages ook groter zijn geworden. Het bos is in dit geval dus nooit weggeweest, maar veranderd van soortensamenstelling. En de bomen die worden omgekapt, worden als brandhout verkocht. “Alles gebeurt ecologisch verantwoord en met voldoende expertise. Zo zorgt men er zelfs voor dat er een voldoende percentage aan dood hout blijft liggen, wat de fauna en bodemontwikkeling ten goede komt.”